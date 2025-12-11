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Νέο σουτ του Εντσάμ, μπλοκάρει ο Στρακόσα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Σαμσουνσπόρ είχε νέα καλή στιγμή στο 28΄ με τον Εντσάμ για να βρει και δεύτερο τέρμα κόντρα στην ΑΕΚ.

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Νέο σουτ του Εντσάμ, μπλοκάρει ο Στρακόσα (vid)