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Ανοίγει το σκορ η Λουντογκόρετς, με τον Στάνιτς να κάνει το 1-0 (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Λουντογκόρετς κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Στάνιτς να κερδίζει όλες τις κόντρες και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 33'.

Το γκολ:

Ανοίγει το σκορ η Λουντογκόρετς, με τον Στάνιτς να κάνει το 1-0 (vid)