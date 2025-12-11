Ανοίγει το σκορ η Λουντογκόρετς, με τον Στάνιτς να κάνει το 1-0 (vid)

Η Λουντογκόρετς κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Στάνιτς να κερδίζει όλες τις κόντρες και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 33'.

Το γκολ: