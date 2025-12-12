Βαθμολογία Conference League: Άλμα στην 4η θέση και αγκαλιά με την πρόκριση η ΑΕΚ

Μετά το μεγάλο διπλό στην Τουρκία επί της Σαμσούνσπορ, η Ένωση σκαρφάλωσε στην 4η θέση και με νίκη επί της Κραϊόβα την προσεχή Πέμπτη προκρίνεται αυτόματα στους 16 της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Conference League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ ως το τέλος της League phase

18/12: ΑΕΚ - Κραϊόβα

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Conference League μετά από το τέλος της 5ης αγωνιστικής έχει ως εξής