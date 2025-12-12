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Βαθμολογία Conference League: Άλμα στην 4η θέση και αγκαλιά με την πρόκριση η ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο
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Μετά το μεγάλο διπλό στην Τουρκία επί της Σαμσούνσπορ, η Ένωση σκαρφάλωσε στην 4η θέση και με νίκη επί της Κραϊόβα την προσεχή Πέμπτη προκρίνεται αυτόματα στους 16 της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Conference League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ ως το τέλος της League phase

18/12: ΑΕΚ - Κραϊόβα

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Conference League μετά από το τέλος της 5ης αγωνιστικής έχει ως εξής

1. Στρασμπούρ 5 13 8-4
2. Σαχτάρ Ντόνετσκ 5 12 10-5
3. Ράκοβ 5 11 8-2
4. ΑΕΚ 5 10 11-5
5. Σαμσούνσπορ 5 10 10-4
6. Σπάρτα Πράγας 5 10 7-3
7. Ράγιο Βαγεκάνο 5 10 10-7
8. Μάιντς 5 10 5-3
9. Κρίσταλ Πάλας 5 9 9-4
10. ΑΕΚ Λάρνακας 5 9 6-1
11. Φιορεντίνα 5 9 8-4
12. Τσέλιε 5 9 8-7
13. Αλκμααρ 5 9 7-7
14. Ριέκα 5 8 5-2
15. Ομόνοια 5 8 5-3
16. Λωζάνη 5 8 5-3
17. Νόα 5 8 6-5
18. Γιαγκελόνια 5 8 5-4
19. Ντρίτα 5 8 4-5
20. Λεχ Πόζναν 5 7 10-7
21. Σκέντια 5 7 4-4
22. Σίγκμα Όλομουτς 5 7 6-7
23. Κραϊόβα 5 7 4-5
24. Λίνκολν 5 7 6-11
25. Κουόπιο 5 6 4-3
26. Ζρίνσκι 5 6 7-9
27. Μπρέινταμπλικ 5 5 5-8
28. Ντινάμο Κιέβου 5 3 7-9
29. Χάκεν 5 3 5-7
30. Λέγκια 5 3 4-7
31. Σλόβαν Μπρατισλάβας 5 3 4-9
32. Χάμρουν 5 3 3-8
33. Αμπερντίν 4 2 3-11
34. Σέλμπουρν 4 1 0-7
35. Σάμροκ Ρόβερς 5 1 4-12
36. Ραπίντ Βιέννης 5 0 2-13
Βαθμολογία Conference League: Άλμα στην 4η θέση και αγκαλιά με την πρόκριση η ΑΕΚ