Βαθμολογία Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, 18ος ο ΠΑΟΚ

Διπλή χαμένη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού το 0-0 του τριφυλλιού με την Πλζεν και το 3-3 του Δικέφαλου με την Λουντγκόρετς δεν τους επέτρεψαν να κλειδώσουν την πρόκριση στα πλέι-οφ του Europa League.

Διπλό χαμένο ματς-μπολ για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να κλειδώσουν τουλάχιστον την συμμετοχή τους στα πλέι-οφ, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της League phase.

Παρότι έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη περισσότερο, το τριφύλλι έμεινε στο 0-0 με την Πλζεν και έφτασε τους 10 βαθμούς και την 15η θέση.

Λίγο νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στην Βουλγαρία επί της Λουντογκόρετς με 1-2, ωστόσο σε ένα τρελό ματς με πολλές ανατροπές έμεινε στο 3-3, χάρη σε γκολ του Ανέστη Μύθου στο τέλος.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στην 19η θέση και θέλει τουλάχιστον έναν βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια με Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός) για να έχει βάσιμες ελπίδες πρόκρισης.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι το όριο για την πρώτη οκτάδα ήταν οι 14 βαθμοί, ενώ η πρόκριση στα πλέι-οφ ήρθε με 10 βαθμούς.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προκρίνονται απευθείας στους «16» του Europa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ως το τέλος της League phase

22/1: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29/1: Παναθηναϊκός Ρόμα

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ως το τέλος της League phase

22/1: ΠΑΟΚ - Μπέτις

29/1: Λιόν - ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της League phase του Europa League, μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής έχει ως εξής: