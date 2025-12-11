«Επαφές Ολυμπιακού για την απόκτηση του Κενζέμπεκ», γράφουν οι Καζάκοι

Δημοσιεύματα στο Καζακστάν αποκαλύπτουν συνάντηση και συζήτηση σχετικά με την απόκτηση του Γκαλιμζάν Κενζέμπεκ από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Aaladop.kz «στο περιθώριο του αγώνα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ του Ασκάρ Ορανκαγιέφ, μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Γελιμάι Σεμέι, και του Κριστιάν Καρεμπέ, σχετικά με την πιθανότητα μεταγραφής του παίκτη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πιθανότητα να προχωρήσει η μεταγραφή είναι αυξημένη».

Δημοσιεύματα-ανάμεσά τους και από το Sports.kz- σημειώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών θα συνεχιστούν.

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για τον 22χρονο πιθετικό μέσο, είχε αποκαλυφτεί πριν από τρεις εβδομάδες.

Ο Γκαλιμζάν Κενζέμπεκ αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης, είναι 22 ετών και αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της πατρίδας του με τη φανέλα της Γιελιμάι.

Με την εθνική ομάδα του Καζακστάν μετράει 10 συμμετοχές με 3 τέρματα στο ενεργητικό του.