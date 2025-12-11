ΠΑΟΚ: Ενοχλήσεις για τον Λόβρεν - Τι ισχύει με τον Κροάτη στόπερ

Ο Ντέγιαν Λόβρεν παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων, με τον Κροάτη στόπερ να προφυλάσσεται ενόψει Ατρομήτου - Αποστολή στη Βουλγαρία

Χωρίς τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, για το παιχνίδι κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί ενόψει των τριών τελευταίων παιχνιδιών του ΠΑΟΚ για το 2025 με Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό.

Τη θέση του στη βασική σύνθεση δίπλα στον Τόμας Κεντζιόρα πήρε ο Αλεσάντρο Βολιάκο και μένει να δούμε αν ο Κροάτης στόπερ θα επιστρέψει άμεσα στην ενεργό δράση, καθώς στα «πιτς» βρίσκεται και ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

