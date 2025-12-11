Ανακοίνωσε τον Κανταρί έως το τέλος της σεζόν η Ναντ (pic)

Ο Αχμέντ Κανταρί ανακοινώθηκε (11/12) επίσημα ως ο νέος προπονητής της Ναντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κανταρί συνεργάστηκε με τον Αντουάν Κομπουαρέ κατά το δεύτερο μισό της προηγούμενης σεζόν, φεύγοντας από τον σύλλογο τον Ιούνιο στο τέλος του συμβολαίου του, όπως αναφέρει η «L' Equipe».

Στα 40 του, επιστρέφει ως προπονητής μιας ομάδας που έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές αυτό το καλοκαίρι, παρά τις περιορισμένες επενδύσεις λόγω οικονομικών περιορισμών.

Ο σύλλογος έχει επίσης δώσει προτεραιότητα σε νεαρούς παίκτες από την ακαδημία του σε μια αλλαγή προσέγγισης.

Ο πρώην διεθνής Μαροκινός (15 συμμετοχές) κεντρικός αμυντικός, ο οποίος απέκτησε το δίπλωμα προπονητή τον Μάιο, εξετάστηκε από τη διοίκηση της Ναντ τον Ιούνιο ως πιθανός αντικαταστάτης του προπονητή του Κανάκ. Ωστόσο, η τελική επιλογή ήταν ο Λουίς Κάστρο. Έκτοτε, εργάζεται ως σχολιαστής για το κανάλι Ligue 1+, σχολιάζοντας αρκετούς αγώνες της Ναντ αυτή τη σεζόν.