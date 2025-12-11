Με Περέιρα στα χαφ και Κοϊτά-Μάνταλο στην μεσοεπιθετική γραμμή η ΑΕΚ (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πήλιο στα άκρα.

Στον άξονα ξεκινούν Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, με τους Κοϊτά-Μάνταλο πίσω από τον Λουκά Γιόβιτς.

Το 4-3-2-1 μοιάζει ως το πιο πιθανό σχήμα αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τη σέντρα για να διαπιστώσουμε 100% την ακριβή διάταξη της ΑΕΚ με δεδομένο πως οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά μπορούν να εξυπηρετήσουν εύκολα και το 4-3-3 σαν σχηματισμό αλλά και τον ρόμβο.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Οι 11 της Σαμσουνσπόρ

Η ενδεκάδα: Κιοτσούκ, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Σάτκα, Γιαβρού, Μακουμπού, Κίλιντς, Χολς, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μάριους Μουαντιλμαντζί.

Στον πάγκο: Ποσιαντάλα, Τορούζ, Μέντες, Αιντόγκντου, Μπουλμπούλ, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Σονέρ Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσίσει.