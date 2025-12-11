Χωρίς Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, στην 11άδα Ιβανούσετς και Τσάλοβ (pic)

Με τον Λούκα Ιβανούσετς στο «δέκα» και τον Φιόντορ Τσάλοβ στην επίθεση θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς (19:45) - Στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική του Europa League, ψάχνοντας νίκη-πρόκρισης κόντρα στην «αιώνια» πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς.

Με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια του θα ξεκινήσει ο Δικέφαλος και τους Μπάμπα, Βολιάκο, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Το αχώριστο δίδυμο στα χαφ με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, πίσω από τον Λούκα Ιβανούσετς που θα κινηθεί στο δέκα». Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Τάισον και Ντεσπόντοφ, με τον Αντρίγια να παίρνει «ανάσες» και τον Φιόντορ Τσάλοβ να ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης.

«Εκτός» αποστολής βρέθηκε προληπτικά ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος αισθάνθηκε στην τελευταία προπόνηση κάποιες μικροενοχλήσεις.

Για τη γηπεδούχο Λουντογκόρετς, ο Μπόνμαν θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ενώ στην άμυνα, οι Σον-Νεντιάλκοβ θα αναλάβουν τις πλευρές, ενώ στα στόπερ δίπλα στον Αλμέιδα, θα αγωνιστεί ο Βερντόν.

Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Κάλοτς-Ντουάρτε, ενώ στο «δέκα» θα ξεκινήσει ο Στάνιτς. Βασικός επιθετικός ο Μπιλέ, με τον πρώτο σκόρερ Τσότσεφ να μένει στον πάγκο, ενώ στα «φτερά» θα βρεθούν οι Κάιο Βιδάλ και Τεκπετέι.