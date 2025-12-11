Άρης: Μέρος της προπόνησης ο Φαντιγκά ενόψει Ολυμπιακού

Ο Νοά Φαντιγκά ακολούθησε μέρος του προγράμματος και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το κυριακάτικο παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Όσον αφορά τους άλλους τραυματίες, οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης συνέχισε με θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ομάδας μας για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00).

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι.

Ο Νοά Φαντιγκά συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης έκανε θεραπεία.

Αύριο, Παρασκευή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».