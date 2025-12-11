Άρης: Μέρος της προπόνησης ο Φαντιγκά ενόψει Ολυμπιακού

Όσον αφορά τους άλλους τραυματίες, οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης συνέχισε με θεραπεία.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:
Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ομάδας μας για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00).
Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, που έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι.
Ο Νοά Φαντιγκά συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Σωκράτης Διούδης έκανε θεραπεία.
Αύριο, Παρασκευή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».