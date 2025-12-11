Οι εκδρομές δεν σταματάνε: «Παρών» και στη Βουλγαρία για τους φίλους του ΠΑΟΚ (pics & vid)

Οι εκδρομές συνεχίζονται για τους φίλους του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, αφού βρίσκονται και στη Βουλγαρία για το παιχνίδι απέναντι στη Λουντογκόρετς. Αποστολή στο Ράζγκαρντ

Non stop ταξίδια για τους οπαδούς του «Δικεφάλου» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι οποίοι συνεχίζουν να ακολουθούν την αγαπημένη τους ομάδα και να την υποστηρίζουν σε όποιο γήπεδο και να βρίσκεται.

Για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία τη Λουντογκόρετς και θέλει τη νίκη για να μπορέσει να καθαρίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα έχει σε ένα ακόμα παιχνίδι την αμέριστη συμπαράσταση των περίπου 600 φιλάθλων της, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μία φοβερή ατμόσφαιρα στο παγωμένο Ράζγκαρντ.

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