Mε έξι «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ οι κλήσεις της Εθνικής Προπαίδων

Έξι παίκτες της Κ15 του ΠΑΟΚ κλήθηκαν στην Εθνική Προπαίδων, η οποία θα συμμετάσχει τις προσεχείς μέρες σε τουρνουά στην Πορτογαλία.

Για τη Λισαβόνα αναχωρεί τις επόμενες μέρες η Εθνική Προπαίδων, η οποία θα λάβει μέρος στο UEFA U15 Development Tournament το διάστημα 16-22 Δεκεμβρίου.

Η «Γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει στις 17 του μήνα την Ουκρανία, στις 19 Δεκέμβρη την οικοδέσποινα Πορτογαλία και στις 22 την Ιρλανδία.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, η πρωταθλήτρια Κ15 θα εκπροσωπηθεί από έξι «αετόπουλα», τα οποία θα αναχωρήσουν -μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ- για την Αθήνα και από εκεί για τη Λισαβόνα.

Ο λόγος για τους Ιωάννη Χρυσουλάκη, Γεώργιο Ίτσκο, Δημήτρη Παπαγεωργόπουλο, Φώτη Σολωμίδη, Χρήστο Κακάλη και Γρηγόρη Πριόβολο, όλοι βασικά «γρανάζια» της ομάδας των Δημητριάδη-Βασιλάκου, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με 10/10 νίκες.

