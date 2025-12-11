Το ιστορικό του Ράφα Μπενίτεθ κόντρα σε ομάδες από την Τσεχία

Το SDNA εστιάζει στις παλαιότερες…μάχες του πολύπειρου τεχνικού του Παναθηναϊκού με συλλόγους που ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό (ποδοσφαιρικό) διαμέρισμα με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Europa League.

Κι επειδή η προϊστορία αποτελεί (πάντα και παντού) το…αλατοπίπερο των pre – game, στην προκειμένη περίπτωση θα εστιάσουμε στο ιστορικό του Ράφα Μπενίτεθ κόντρα σε ομάδες από την Τσεχία.

Ο πολύπειρος τεχνικός που διανύει τους πρώτους μήνες στον «πράσινο» πάγκο, έχει στο παρελθόν βρεθεί τέσσερις φορές αντιμέτωπος με κλαμπ που ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα με την Βικτόρια Πλζεν.

Νάπολι Vs Σπάρτα Πράγας

Το διάστημα της θητείας του στη Νάπολι (σεζόν 2014-15) συναντήθηκε δύο φορές με την Σπάρτα Πράγας για τους ομίλους του Europa League και το κοντέρ έγραψε μία νίκη και μία ισοπαλία.

Στο πρώτο παιχνίδι που έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 στο «Σαν Πάολο» παρότι βρέθηκε να χάνει 0-1 μόλις στο 14΄με αντεπίθεση διαρκείας πέτυχε τρία γκολ κι επικράτησε με 3-1.

Στο ματς του β΄γύρου (27 Νοεμβρίου 2014) η Σπάρτα, πιο σκληρή και πιο επιθετική δυσκόλεψε τη Νάπολι και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (0-0).

Τσέλσι Vs Σπάρτα Πράγας

Άλλες δύο φορές βρέθηκε η Σπάρτα Πράγας στον ευρωπαϊκό δρόμο του Ράφα Μπενίτθ την περίοδο της συνεργασίας με την Τσέλσι.

Για τα πλέι οφ του Europa League στις 14 Φεβρουαρίου 2013, οι «μπλε» επικράτησαν 0-1 στην Πράγα και στον επαναληπτικό στο Λονδίνο ήρθαν ισόπαλοι (1-1) κι εξασφάλισαν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους «16» της διοργάνωσης.

Εν κατακλείδι σε τέσσερα ματς απέναντι σε ομάδες από την Τσεχία, ο Ισπανός κόουτς του Τριφυλλιού μετράει 2 νίκες – 2 ισοπαλίες.

Μια δεκαετία μετά από εκείνες τις τέσσερις μάχες, ο Μπενίτεθ επιστρέφει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι σε τσεχική ομάδα, αυτή τη φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη Σπάρτα Πράγας εκείνης της παλιάς εποχής, πιο οργανωμένη, με σαφή ευρωπαϊκή εμπειρία και στιβαρή τακτική προσέγγιση.