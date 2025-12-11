To αφιέρωμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Το success story της Λουντογκόρετς

Όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον σημερινό ευρωπαϊκό της αντίπαλο.

Αναλυτικά:

Ίσως δεν είναι υπερβολή να χαρακτηριστεί ως success story η πορεία της. Η Λουντογκόρετς (Επαγγελματικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Λουντογκόρετς 1945 Ράζγκραντ η πλήρης επωνυμία της) ανέβηκε στην Α’ κατηγορία της Βουλγαρίας το 2011 κι έκτοτε μετρά 14 πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και οκτώ Σούπερ Καπ Βουλγαρίας. Έχει καθιερωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο, κι έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτες πορείες στην Ευρώπη. Και να σκεφτεί κανείς ότι εδρεύει στην πόλη Ράζγκραντ της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, μια πόλη περίπου 50.000 κατοίκων…

O ΠΑΟΚ ταξιδεύει λοιπόν, στη Βουλγαρία για το ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, όντας στην 17η θέση με οκτώ βαθμούς. Η Λουντογκόρετς προέρχεται από τη νίκη με 3-2 επί της Θέλτα και βρίσκεται στην 25η θέση με έξι βαθμούς.

Μετρά δύο παρουσίες σε φάσεις ομίλων τουChampions League , μία στους «16» και τρεις στους «32» του Europa League , καθώς και δύο παρουσίες σε φάσεις ομίλων της ίδιας διοργάνωσης.

Μόλις στη δεύτερη ευρωπαϊκή πορεία της, στο Europa League της σεζόν 2013-14, έφτασε στους «16», όπου αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Να πούμε ότι το 2010 αγωνιζόταν στην γ’ ερασιτεχνική κατηγορία της Βουλγαρίας…

Μέχρι σήμερα έχει φτάσει στις νοκ άουτ φάσεις του Europa League τέσσερις φορές, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη Βουλγαρία.

Τα παραδοσιακά της χρώματα είναι το πράσινο και το λευκό και σύμβολό της ο αετός.

Η έδρα του συλλόγου είναι η Huvepharma Arena στο Ράζγκραντ, ένα στάδιο χωρητικότητας 10.423 θεατών.

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1945, μετά τη συγχώνευση αρκετών αγροτικών ποδοσφαιρικών συλλόγων από την περιοχή Λουντογκόριε.

Μεγάλοι της αντίπαλοι θεωρούνται η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και η Λέφσκι Σόφιας, που μονοπωλούσαν τους τίτλους πριν από το 2012.

Στα ελληνικά η λέξη «Λουντογκόρετς» μπορεί να αποδοθεί ως η «ομάδα από το τρελό δάσος» («luda gora»).

Τον Σεπτέμβριο του 2010 ο σύλλογος αγοράστηκε από τον Βούλγαρο φαρμακοβιομήχανο Κίριλ Ντομούσκιεφ, ο οποίος το 2011 – με τον Ιβάιλο Πέτεφ προπονητή – ανέβασε τη Λουντογκόρετς στην κορυφαία κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τον Μάιο του 2012 κέρδισε το νταμπλ και τον Αύγουστο του 2012 το Σούπερ Καπ Βουλγαρίας. Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που κέρδισε τρεμπλ στην πρώτη της σεζόν στην μεγάλη κατηγορία και μία από τις λίγες στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου που το κατάφερε.

Η Λουντογκόρετς έκανε ντεμπούτο στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2014–15 στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.

Κατέκτησε τον ένατο τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ Βουλγαρίας, που αποτελεί ρεκόρ, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 75ης επετείου της στις 8 Ιουλίου 2020, μετά τη νίκη της με 3-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Ράζγκραντ: Κρυμμένοι θησαυροί στη βόρεια Βουλγαρία

Μια πόλη με ποικιλόμορφο πολιτισμικό υπόβαθρο, θρακικό, ρωμαϊκό, οθωμανικό είναι το Ράζγκραντ της βορειοανατολικής Βουλγαρίας, στα σύνορα με τη Ρουμανία. Την πόλη διαρρέει ο ποταμός Μπέλι Λομ. Διατηρεί έναν ήρεμο ρυθμό ζωής, με πράσινους χώρους, φιλόξενους κατοίκους και αναβαθμισμένες υποδομές.

Η κατάληξη «γκραντ» σημαίνει πόλη στα βουλγαρικά. Η σημασία του πρώτου συνθετικού «ραζ» παραμένει αδιευκρίνιστη.

Το Ράζγκραντ χτίστηκε πάνω στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης Άμπριτους, η οποία είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια θρακικού οικισμού του 4ου-5ου αιώνα π.Χ. Στην περιοχή, έχει ανασκαφεί θυσιαστήριο του μυθικού Ηρακλή.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, τα άτομα που δήλωσαν την εθνική τους ταυτότητα κατανέμονταν ως εξής: Βούλγαροι 79,1%, Τούρκοι 18,9%, Ρομά 0,9%.

Η επαρχία του Ράζγκραντ έχει το δεύτερο μεγαλύτερο τουρκικό πληθυσμό στη Βουλγαρία, παρότι ο δήμος και η πόλη του Ράζγκραντ έχουν χαμηλότερο ποσοστό Τούρκων από την υπόλοιπη επαρχία.

Το 2008 το Ράζγκραντ αδελφοποιήθηκε με τη Θεσσαλονίκη.

Από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής είναι το αρχαιολογικό καταφύγιο Abritus. Σώζονται σημεία του οχυρωματικού τείχους, το οποίο χτίστηκε τον 4ο αιώνα με τεράστιους πύργους και πύλες.

Ο Πύργος του Ρολογιού, ύψους περίπου 25 μέτρων, είναι οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Στο παρελθόν λειτουργούσε και ως παρατηρητήριο.

Σημαντικό θρησκευτικό και ιστορικό κτίριο της πόλης είναι το μουσουλμανικό τζαμί του Ιμπραήμ πασά. Χτίστηκε το 1530 και λέγεται ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια.

Ο Θρακικός Τάφος της Sveshtari (στο χωριό Sveshtari) είναι μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Χρονολογείται από τον 3ο αιώνα π.Χ. και διακρίνεται για τις γυναικείες καρυάτιδες (ημι-ανθρώπινες μορφές) και τις τοιχογραφίες.

Huvepharma Arena: Η σύγχρονη έδρα της Λουντογκόρετς

Το Huvepharma Arena είναι το σύγχρονο «σπίτι» της Λουντογκόρετς στη Ράζγκραντ της Βουλγαρίας και ένα από τα πιο ανανεωμένα γήπεδα της χώρας. Με μοντέρνες εγκαταστάσεις και συνεχή αναβάθμιση των υποδομών του, το στάδιο έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους, προβάλλοντας τη δυναμική ανάπτυξη του συλλόγου και της περιοχής.