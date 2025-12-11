Βραδινό το Ολυμπιακός-ΟΦΗ για το Betsson Super Cup

Ορίστηκε η ώρα του Betsson Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στις 3 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 21:00 ανοίγει, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η ποδοσφαιρική αυλαία της νέας χρονιάς, με την επαναφορά του Betsson Super Cup ύστερα από 18 χρόνια.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Betsson, ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα αναδείξει τον υπερπρωταθλητή της προηγούμενης σεζόν.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο του έτους και να βάζουν ξανά στη ζωή μας έναν θεσμό που αναβιώνει ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες.