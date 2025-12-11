Κωστούλας: Προορίζεται για βασικός στο «Άνφιλντ»!

Ο Φάμπιαν Χουρζέλερ δείχνει ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος παρουσιάζει εντυπωσιακή πρόοδο, και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικό στην Premier League απέναντι στη Λίβερπουλ.

Ο προπονητής της Μπράιτον ενθουσιάζεται από την εξέλιξη του Έλληνα επιθετικού και σκέφτεται να του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί από την αρχή σε ένα από τα πιο απαιτητικά γήπεδα του κόσμου, το «Άνφιλντ», στο ματς του Σαββάτου κόντρα στη Λίβερπουλ.

Πρόσφατα μάλιστα κλήθηκε να σχολιάσει αν ο Κωστούλας είναι πλέον έτοιμος για περισσότερα λεπτά ή ακόμη και για βασική συμμετοχή.

«Γιατί όχι;» ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του, δείχνοντας πως εκτιμά την επιμονή και τη δουλειά του νεαρού φορ, που προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί επιθετικά της Μπράιτον.

«Βρίσκει λύσεις σε κλειστούς χώρους, δημιουργώντας φάσεις για εμάς. Έχει δημιουργικότητα και τη φρεσκάδα που μας έλειψε στο πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζει να πιέζει και αυτό είναι πολύ θετικό για την ομάδα», είχε δηλώσει πριν από την αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ.