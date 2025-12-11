Βόλος: Στο Κόπα Αφρικα ο Νούριο Φορτούνα

Στην εθνική Αγκόλας για το Κόπα Αφρικα που διεξάγεται στο Μαρόκο, κλήθηκε ο Νούριο Φορτούνα του Βόλου.

Για το Μαρόκο αναχωρεί τη Δευτέρα ο Νούριο Φορτούνα του Βόλου, προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Ανγκόλας για το Κόπα Άφρικα, όπως και ο Ζίνι της ΑΕΚ.

Ο αριστερός μπακ θα αγωνιστεί την Κυριακή στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στη συνέχεια θα φύγει για την εθνική του. Ο Φορτούνα εξαιτίας της συμμετοχής του στο Κόπα Αφρικα θα χάσει σίγουρα τον αγώνα του Βόλου με τον Παναιτωλικό στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος για το 2025.

Το αν θα χάσει κάποιο από τα παιχνίδια του 2026, θα κριθεί από την πορεία της ομάδας του στο τουρνουά.