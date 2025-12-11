Οι οδηγίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους εκδρομείς της Βουλγαρίας

Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα ταξιδέψουν στο Ράζγκραντ για την αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς, στο πλαίσιο της League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Αναλυτικά:

Ως σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί το σημείο που θα βρείτε εδώ. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται και η στάθμευση των οχημάτων, ενώ από εκεί η μετάβαση στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί πεζή.

Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και κανείς χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσει το γήπεδο, καθώς περιμετρικά θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Οι θύρες του Huvepharma Arena θα ανοίξουν στις 17:45.

Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά:

Η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και κροτίδων

Η χρήση λέιζερ

Η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων

Η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο

Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες, χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρχές.

Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, σεβόμαστε την πόλη που μας φιλοξενεί και στηρίζουμε την ομάδα μας με υπευθυνότητα σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό βράδυ.