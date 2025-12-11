10 στιγμές της… δόξας του: Οι αποφάσεις που εξέθεσαν τον Τάσο Σιδηρόπουλο

O Τάσος Σιδηρόπουλος έμεινε για ακόμα μία αγωνιστική εκτός ορισμών και τα «κατορθώματά» του τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως τον οδηγούν πια στην έξοδο από τη διαιτησία. Θυμόμαστε 10+1... κορυφαίες στιγμές του!

Δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά τα ανδραγαθήματά του. Ο άλλοτε κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, που συνεχίζει στην κατηγορία elite της UEFA, βρίσκεται στο τελευταίο... 100άρι της διαιτητικής καριέρας του, λίγο πριν το φώτο φίνις. Το φινάλε του της διαδρομής του στα γήπεδα βρίσκεται πια προ των πυλών, με τη φετινή σεζόν να είναι πιθανώς η τελευταία του στην ενεργό δράση.

Στο ρέκβιεμ της διαιτητικής του καριέρας λέγεται μάλιστα ότι επιχειρεί να «γαλουχήσει» νεότερους διαιτητές με το επιχείρημα ότι έχει… άκρες στην UEFA ή ότι θα μπορούσε να είναι ο νέος αρχιδιαιτητής. Όσοι μάλιστα είναι κοντά στο περιβάλλον του… σημειώνονται από την ΚΕΔ για να βρίσκονται υπό στενή (διαιτητική) παρακολούθηση.

Στην... απόσυρση, φαίνεται να τον οδηγεί η ίδια η πορεία του, αφού με τις κατά καιρούς αποφάσεις του, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγες οι φορές που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και δικαιολογημένα παράπονα. Σε "μικρούς" και "μεγάλους".

Το να τα θυμηθεί όλα κανείς, ένα προς ένα, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Κάποια εξ αυτών ωστόσο μπορούμε να τα θυμηθούμε παρακάτω. Όχι μόνο συγκεκριμένες φάσεις που προκάλεσαν τη μήνη των ομάδων, αλλά κι διάφορα περιστατικά ακόμα που λένε πολλά...

Ξεκινώντας από τα πεπραγμένα της φετινής χρονιάς, η πλέον κραυγαλέα περίπτωση δεν είναι άλλη από το πέναλτι-φάντασμα με το οποίο άνοιξε ο Ολυμπιακός το σκορ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ευθύνη βεβαίως και μάλιστα σοβαρή υπάρχει και για τον VARίστα (Τζήλο) που όχι μόνο τον κάλεσε να επανεξετάσει τη φάση, αλλά δεν έδειξε και τα σωστά πλάνα, δεδομένα όμως η φάση βαραίνει πρωτίστως τον "άρχοντα του αγώνα".

«Ανακάλυψη» και στο Αγρίνιο

Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να ξεχάσει και το περσινό ματς Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (0-2). Ήταν -κατά πολλούς- το παιχνίδι ορόσημο για να αρχίσει να ορίζεται ξανά σε παιχνίδια των Πειραιωτών ο ρέφερι της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Πάλι κλήθηκε στο VAR, από τον Ευαγγέλου αυτή τη φορά, για να δώσει ένα πέναλτι σε χέρι, που μόνο οι δυο τους είδαν, ενώ ακολούθησε και μία δεύτερη κίτρινη στο 51' στον Πέρες για να "καθαρίσει" οριστικά τους γηπεδούχους.

Η περσινή χρονιά βέβαια περιελάμβανε κι άλλες... σπουδαίες στιγμές του Σιδηρόπουλου, με την κορυφαία ίσως να σημειώνεται στο Κύπελλο, με την σκανδαλώδη κόκκινη κάρτα που χάρισε στον Μπρινιόλι για την καρατιά στο πρόσωπο του Σουλεϊμάνοφ, στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Είχε κληθεί μάλιστα στο VAR από τον Φωτιά, αλλά αρνήθηκε να τον αποβάλει (έδειξε κίτρινη) κι έφτασε να γίνει αφιέρωμα στο Luben!

Ακόμη ένα σοβαρό λάθος του που καθόρισε αποτέλεσμα ήταν στην πρεμιέρα κιόλας του περσινού πρωταθλήματος, όταν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα επέδειξε σοβαρή άγνοια του κανονισμού, στο μοναδικό γκολ του αγώνα (0-1) που έδωσε το διπλό στους Αρκάδες, για το έμμεσο που δεν έδωσε στο τοίχος που είχε στηθεί.

"Παπουτσέλειο" πέναλτι στο Περιστέρι

Από τις αλησμόνητες διαιτησίες του και στον αγώνα Κυπέλλου ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΑΕΚ στις 7/2/19. Όχι μόνο δεν έδωσε πέναλτι στους γηπεδούχους για το χέρι του Χουλτ, αλλά έστειλε την Ένωση στην άσπρη βούλα για παράβαση εκτός περιοχής που προκάλεσε τη δικαιολογημένη οργή των Περιστεριωτών.

Μία ακόμη φορά που άφησε τον Παναθηναϊκό με παράπονα ο διεθνής ρέφερι, ήταν σε αγώνα με τη Λάρισα, πριν έξι χρόνια. Ο Αμρ Ουάρντα έριξε μπουνιά στο πόδι του Σένκεφελντ στο 65', ο Σιδηρόπουλος κλήθηκε από το VAR, όμως του χάρισε την κόκκινη κάρτα κι έδωσε από μία κίτρινη στους δύο ποδοσφαιριστές.

Πέναλτι και... καπνογόνο

Φυσικά μπορούμε να ανατρέξουμε και πιο παλιά για να θυμηθούμε περιστατικά. Τη σεζόν 2010-2011 στη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού με 1-0, με γκολ του Μπλάνκο στο 90’, δεν είχε δώσει καθαρό πέναλτι στην ΑΕΚ στο 88’ (Πάντελιτς στον Γκέντζογλου) και δύο λεπτά αργότερα που μπήκε το γκολ, προκάλεσε τις φωνές του Ολυμπιακού διότι την ώρα που εξελισσόταν η φάση υπήρχε ένα αναμμένο καπνογόνο μέσα στην περιοχή των «ερυθρολεύκων». Στη συνέχεια κράτησε αδικαιολόγητα 7,5 λεπτά καθυστέρηση (ενώ είχε δείξει 4).

Ακόμη, τη σεζόν 2012-13, με την ΑΕΚ διαλυμένη στην τελευταία θέση, την αφήνει με δέκα παίκτες από το 22’ (μάλλον δικαιολογημένα), αλλά στη συνέχεια, με το σκορ στο 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού, δεν της δίνει δύο κλασσικά πέναλτι (χέρι Χολέμπας στο 38’ και ανατροπή Κατίδη από τον Παπάζογλου στο 45’). Το τελικό αποτέλεσμα έγραψε 0-4…

Ακόμα γελάνε στην Αγγλία

Δεν πρέπει πάντως να ξεχνάμε ότι ένα από τα κορυφαία... ζονκ της καριέρας του, σημειώθηκε στο κορυφαίο επίπεδο, σε αγώνα δηλαδή για το Τσάμπιονς Λιγκ. Στο Μάντσεστερ Σίτι-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1-2, τα έκανε θάλασσα και βρέθηκε στο στόχαστρο των «Πολιτών». Δεν απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Βέρνμπλουμ, παρατηρώντας λανθασμένα τον συμπαίκτη του Ιγκνάσεβιτς με κάρτα. Οι Άγγλοι μίλησαν για «διαιτητική πανωλεθρία» η οποία –σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα- οφειλόταν εν πολλοίς στην κακή συνεργασία της ελληνικής διαιτητικής ομάδας. Διόλου τυχαίο ότι επιπρόσθετοι βοηθοί του Σιδηρόπουλου σε εκείνο τον αγώνα ήταν ο Ηλίας Σπάθας και ο Σταύρος Τριτσώνης…

Το μεθύσι και οι... συνομιλίες με τον Σάββα Θεοδωρίδη

Από τα πλέον μελανά σημεία της πορείας του πάντως, ήταν ένα γεγονός που συνέβη... εκτός γηπέδων. Το έχει παραδεχτεί άλλωστε κι ο ίδιος, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ιστορία. Πρόκειται για την περίφημη συνομιλία με τον συγχωρεμένο Σάββα Θεοδωρίδη. Ας θυμηθούμε εν τάχει, τι είχε ειπωθεί:

«Τ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε.Σάββα καλησπέρα τι κάνετε;

Σ.Θ.: Γεια σου Τάσο καλησπέρα, καλά είσαι; Πως είσαι;

Τ.Σ.: Βλέπω τρεξίματα. Ετοιμάζεται την ομάδα για την νέα χρονιά.

Σ.Θ.: Ναι ετοιμάζω την ομάδα, ναι.

Τ.Σ.: Τους έχετε πάρει όλους. Τους έχετε... αμήσει όλους.

Σ.Θ.: (Γέλια). Θα πάρουμε... πάω να την κάνω πιο ελληνική...

Τ.Σ.: Να σας πω; Κάνετε πραγματικά την καλύτερη δουλειά. Και όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, ανεξαρτήτως ομάδας, το αναγνωρίζουν αυτό.

Σ.Θ.: Εγώ τα έχω ξεκινήσει όλα αυτά.

Τ.Σ.: Είναι ό,τι καλύτερο. Για αυτό θα κάνετε έναν φοβερό κορμό και για την επόμενη δεκαετία θα τους ...αμάτε όλους.

Σ.Θ.: Θα τελειώσει αυτό το θέμα.

Τ.Σ.: Κύριε Σάββα να σας πω κάτι άλλο; Κάποιος σας είχε πει άσχημα πράγματα για μένα. Δεν ξέρω τι και πως, τα οποία θέλω να ξέρετε δεν ισχύουν επ' ουδενί.

Σ.Θ.: Το ξέρω Τάσο. Θα κατέβω εγώ κάτω στην Ρόδο και θα σε πάρω πάνω στη μηχανή γιατί θα πάω στον Πανορμίτη εγώ, θα πάω στην Σύμη.

Τ.Σ.: Θέλω να βρεθούμε απαραίτητα. Να ξέρετε ότι αυτός που σας το είπε, σας το λέω από καρδιάς, ενώ συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που σας είπε.

Σ.Θ.: Εντάξει. Τελείωσε. Τελείωσε. Θα τα πούμε από κοντα και θα το τακτοποιήσω εγώ.

Τ.Σ.: Πολύ ωραία κύριε Σάββα ευχαριστώ. Γεια σας».

Τέλος, από τα περιστατικά που σίγουρα θέλει να ξεχάσει, είναι κι αυτό που συνέβη στο περιθώριο ενός σεμιναρίου. Ο Σιδηρόπουλος και ορισμένοι συνάδελφοί του διαιτητές αποφάσισαν να το ρίξουν έξω και εκείνος ήπιε… λιγάκι παραπάνω με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο! Φημολογείται, ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Γιώργος Καραμελίδης παραδέχτηκε το συμβάν ενώπιον των υπολοίπων διαιτητών, χρησιμοποιώντας τη φράση «αναγκάστηκα να πω ψέματα για να σας καλύψω»…