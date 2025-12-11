Who is who Ludogorets - Η «αιώνια» πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στον δρόμο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την «αιώνια» πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, Λουντογκόρετς και το SDNA «σκιαγραφεί» την αντίπαλο του Δικεφάλου - Η αλλαγή προπονητή, οι παίκτες-κλειδιά και η πιθανή ενδεκάδα - Αποστολή στη Βουλγαρία

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα Βουλγαρίας μετράει η σημερινή (11/12 19:45) αντίπαλος των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι ψάχνουν νίκη-πρόκρισης στο Ράζγκραντ, την... ποδοσφαιρική γενέτειρα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Αλλαγή προπονητή μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα

Μία ομάδα φτιαγμένη για να κατακτάει τίτλους, παρόλα αυτά η φετινή σεζόν έχει διαφορετικό «σενάριο». Ήδη στο -10 από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας μετά από 18 αγωνιστικές με την αλλαγή προπονητή να κρίνεται απαραίτητη. Ο Ρουί Μότα αποτέλεσε παρελθόν, με τον Νορβηγό Περ Ματίας Χέγκμο να τον διαδέχεται και να φέρνει άλλο... αέρα.

Αήττητη σε πέντε αγώνες υπό τις οδηγίες του πολύπειρου Νορβηγού η αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, την προηγούμενη Δευτέρα (8/12) κόντρα στη Σλάβια Σόφιας.

Παρά την «γκέλα» ο Χέγκμο στις δηλώσεις του ήταν ευχαριστημένος για τη δημιουργία ευκαιριών των παικτών του, ενώ δήλωσε αισιόδοξος πως και κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι Βούλγαροι θα σταθούν στο... ύψος τους.

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία και η επική νίκη με τη Θέλτα

Με αρκετά σκαμπανεβάσματα (και) η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Ράζγκραντ τη φετινή σεζόν, η οποία ξεκίνησε με ένα «κομβικό» διπλό στο Μάλμε κόντρα στην τοπική ομάδα με 1-2, η οποία έθεσε από νωρίς «βάσεις» πρόκρισης.

Παρόλα αυτά, στις τρεις επόμενες αγωνιστικές η Λουντογκόρετς γνώρισε ισάριθμες ήττες από, Μπέτις, Φερεντσβάρος και Γιουνγκ Μπόις, με την τελευταία να αναμένεται να κοστίσει στο τελικό πλασάρισμα των Βούλγαρων.

Και όμως, η νίκη επί της Θέλτα (3-2), έβαλε ξανά στο κόλπο της πρόκρισης την ομάδα του Χέγκμο, η οποία υποδέχεται τον ΠΑΟΚ έχοντας έξι βαθμούς, ενώ τον Γενάρη αντιμετωπίζει στη Γλασκόβη τη Ρέιντζερς πριν υποδεχθεί την ουραγό Νις, σε ένα αρκετά βατό πρόγραμμα συγκριτικά με του Δικεφάλου.

Οι παίκτες κλειδιά και οι «σίγουροι» της ενδεκάδας

Ένα αρκετά «κλειστό» ρόστερ αυτό της Λουντογκόρετς, ειδικά μεσοαμυντικά. Σαφώς οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν από τη βουλγάρικη ομάδα είναι ο Ιβάιλο Τσότσεφ και ο Πέταρ Στάνιτς.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός στα 32 του έτη έχει εξελιχθεί ως ο... νέος Ντεσπόντοφ, μετρώντας 14 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Λουντογκόρετς, αλλά και ο δεύτερος σε ασίστ με τέσσερις, σε 30 συνολικά συμμετοχές.

Από κοντά και ο Σέρβος επιτελικός μέσος, ο οποίος είναι πιο «δημιουργικός» με επτά ασίστ, πρώτος στη σχετική λίστα, ενώ έχει προσθέσει και οκτώ τέρματα, με... highlight το χατ-τρικ κόντρα στη Θέλτα.

Στα της ενδεκάδας, λιγοστοί είναι οι προβληματισμοί του Περ Ματίας Χέγκμο, ο οποίος με την έλευσή του έχει δώσει φανέλα βασικού τερματοφύλακα στον Γερμανό, Χέντρικ Μπόνμαν. Στην άμυνα, οι Σον-Νεντιάλκοβ αναμένεται να αναλάβουν τις πλευρές, ενώ τη θέση στα στόπερ δίπλα στον Αλμέιδα, «κυνηγούν» Ναχμίας και Βερντόν.

Το δίδυμο στα χαφ Ναρέσι-Ντουάρτε αποτελεί το «αγαπημένο» του Νορβηγού προπονητή, ενώ στο «δέκα» αναμένεται να ξεκινήσει ο Στάνιτς, ενώ και ο Γιορντάνοφ έχει πιθανότητες να τον «ξεκουράσει». Βασικός επιθετικός -παρότι όχι καθαρό φορ- πιθανότατα θα αγωνιστεί ο πρώτος σκόρερ Τσότσεφ, ενώ στα «φτερά» το προβάδισμα έχουν Κάιο Βιδάλ και Τεκπετέι.