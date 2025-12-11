Who is who Ludogorets - Η «αιώνια» πρωταθλήτρια Βουλγαρίας στον δρόμο του ΠΑΟΚ

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα Βουλγαρίας μετράει η σημερινή (11/12 19:45) αντίπαλος των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι ψάχνουν νίκη-πρόκρισης στο Ράζγκραντ, την... ποδοσφαιρική γενέτειρα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ.
- Αλλαγή προπονητή μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα
Μία ομάδα φτιαγμένη για να κατακτάει τίτλους, παρόλα αυτά η φετινή σεζόν έχει διαφορετικό «σενάριο». Ήδη στο -10 από την πρωτοπόρο Λέφσκι Σόφιας μετά από 18 αγωνιστικές με την αλλαγή προπονητή να κρίνεται απαραίτητη. Ο Ρουί Μότα αποτέλεσε παρελθόν, με τον Νορβηγό Περ Ματίας Χέγκμο να τον διαδέχεται και να φέρνει άλλο... αέρα.
Αήττητη σε πέντε αγώνες υπό τις οδηγίες του πολύπειρου Νορβηγού η αντίπαλος του ΠΑΟΚ με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, την προηγούμενη Δευτέρα (8/12) κόντρα στη Σλάβια Σόφιας.
Παρά την «γκέλα» ο Χέγκμο στις δηλώσεις του ήταν ευχαριστημένος για τη δημιουργία ευκαιριών των παικτών του, ενώ δήλωσε αισιόδοξος πως και κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι Βούλγαροι θα σταθούν στο... ύψος τους.
- Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία και η επική νίκη με τη Θέλτα
Με αρκετά σκαμπανεβάσματα (και) η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Ράζγκραντ τη φετινή σεζόν, η οποία ξεκίνησε με ένα «κομβικό» διπλό στο Μάλμε κόντρα στην τοπική ομάδα με 1-2, η οποία έθεσε από νωρίς «βάσεις» πρόκρισης.
Παρόλα αυτά, στις τρεις επόμενες αγωνιστικές η Λουντογκόρετς γνώρισε ισάριθμες ήττες από, Μπέτις, Φερεντσβάρος και Γιουνγκ Μπόις, με την τελευταία να αναμένεται να κοστίσει στο τελικό πλασάρισμα των Βούλγαρων.
Και όμως, η νίκη επί της Θέλτα (3-2), έβαλε ξανά στο κόλπο της πρόκρισης την ομάδα του Χέγκμο, η οποία υποδέχεται τον ΠΑΟΚ έχοντας έξι βαθμούς, ενώ τον Γενάρη αντιμετωπίζει στη Γλασκόβη τη Ρέιντζερς πριν υποδεχθεί την ουραγό Νις, σε ένα αρκετά βατό πρόγραμμα συγκριτικά με του Δικεφάλου.
- Οι παίκτες κλειδιά και οι «σίγουροι» της ενδεκάδας
Ένα αρκετά «κλειστό» ρόστερ αυτό της Λουντογκόρετς, ειδικά μεσοαμυντικά. Σαφώς οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν από τη βουλγάρικη ομάδα είναι ο Ιβάιλο Τσότσεφ και ο Πέταρ Στάνιτς.
Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός στα 32 του έτη έχει εξελιχθεί ως ο... νέος Ντεσπόντοφ, μετρώντας 14 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Λουντογκόρετς, αλλά και ο δεύτερος σε ασίστ με τέσσερις, σε 30 συνολικά συμμετοχές.
Από κοντά και ο Σέρβος επιτελικός μέσος, ο οποίος είναι πιο «δημιουργικός» με επτά ασίστ, πρώτος στη σχετική λίστα, ενώ έχει προσθέσει και οκτώ τέρματα, με... highlight το χατ-τρικ κόντρα στη Θέλτα.
Στα της ενδεκάδας, λιγοστοί είναι οι προβληματισμοί του Περ Ματίας Χέγκμο, ο οποίος με την έλευσή του έχει δώσει φανέλα βασικού τερματοφύλακα στον Γερμανό, Χέντρικ Μπόνμαν. Στην άμυνα, οι Σον-Νεντιάλκοβ αναμένεται να αναλάβουν τις πλευρές, ενώ τη θέση στα στόπερ δίπλα στον Αλμέιδα, «κυνηγούν» Ναχμίας και Βερντόν.
Το δίδυμο στα χαφ Ναρέσι-Ντουάρτε αποτελεί το «αγαπημένο» του Νορβηγού προπονητή, ενώ στο «δέκα» αναμένεται να ξεκινήσει ο Στάνιτς, ενώ και ο Γιορντάνοφ έχει πιθανότητες να τον «ξεκουράσει». Βασικός επιθετικός -παρότι όχι καθαρό φορ- πιθανότατα θα αγωνιστεί ο πρώτος σκόρερ Τσότσεφ, ενώ στα «φτερά» το προβάδισμα έχουν Κάιο Βιδάλ και Τεκπετέι.