Αστέρας Aktor: Με κόσμο στη Νεάπολη για το ματς με την Κηφισιά

Τη στήριξη του κόσμου του θα έχει ο Αστέρας Aktor στον εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο (13/12, 20:00), στο γήπεδο της Νεάπολης.

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο την Κηφισιά.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 20:00 θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=560&hash=-MAKqAsx1AU52AQDL00N7yAj9uk2144323

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15€ και τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 7 του Γηπέδου της Νεάπολης.