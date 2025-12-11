Πώς περνάει με 9 και πώς αποκλείεται με 11 ο Ολυμπιακός! (stats)

Τα "υπαρκτά" σενάρια που φέρνουν τους ερυθρόλευκους μέσα ή έξω από την 24άδα που συνεχίζει στο Champions League.

Όταν βάζεις κάτω χαρτιά, μολύβια και κομπιουτεράκια για να βγάλεις σενάρια ισοβαθμιών, δύο είναι οι δρόμοι που έχεις μπροστά σου: Ο πρώτος είναι να τα συμπεριλάβεις όλα, ανεξαρτήτως πόσες πιθανότητες έχουν να «βγουν», και ο δεύτερος είναι να στηριχθείς σ’ αυτά που φαίνονται να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες.

Για να ολοκληρωθεί η League Phase του Champions League απομένουν ακόμα 36 αγώνες (δύο αγωνιστικές από 18 ματς). Με δεδομένο ότι το κάθε ματς μπορεί να έχει τρία αποτελέσματα (νίκη γηπεδούχου, νίκη φιλοξενούμενου, ισοπαλία) ξέρετε πόσα είναι τα πιθανά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι; 763 τρισεκατομμύρια! Χωρίς πλάκα. Ο αριθμός 763 και 18 μηδενικά να τον ακολουθούν. Απ’ όλα αυτά, μόνο ΕΝΑ θα επιβεβαιωθεί. Το να ψάχνεις ποιο είναι αυτό ισοδυναμεί με ψύλλο στα άχυρα.

Γι’ αυτό και τώρα, με καταγεγραμμένες τις έξι από τις οκτώ αγωνιστικές, ακόμα είναι πολύ αμφίβολο να υποστηρίξει κάποιος πού θα «κλείσει» βαθμολογικά το όριο πρόκρισης για τις 24 ομάδες του Champions League. Τα υπολογιστικά μοντέλα που τρέχουν το τοποθετούν στους 10 βαθμούς κατά μέσο όρο και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αυτός, ωστόσο, είναι ο «μέσος όρος». Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Οπότε, το να υποστηρίζει κάποιος ότι «ο Ολυμπιακός περνάει ΣΙΓΟΥΡΑ με 2/2 νίκες επί Λεβερκούζεν και Άγιαξ», όπως και το ότι «ο Ολυμπιακός αποκλείεται ΣΙΓΟΥΡΑ αν δεν κάνει δύο νίκες στα ματς που απομένουν» είναι ατόπημα… βαριάς μορφής. Φυσικά, φαίνεται και με γυμνό μάτι ότι με 11 βαθμούς έχει ΠΟΛΥ περισσότερες πιθανότητες να περάσει απ’ ότι με 9, ωστόσο αυτή τη στιγμή υπάρχουν ΠΟΛΛΑ σενάρια, κι όχι μόνο «μαθηματικά» (δηλαδή με ελάχιστες πιθανότητες να «βγουν» στο γήπεδο), που τον φέρνουν και ΜΕΣΑ στους 24 με 9 βαθμούς, αλλά και ΕΞΩ από τους 24 με 11 βαθμούς.

Θέλετε και απόδειξη;

Ας ξεκινήσουμε από το «θετικό» σενάριο. Να πάρει ο Ολυμπιακός την πρόκριση με 9 βαθμούς. Αυτό γίνεται και με τις δύο εναλλακτικές που έχει, δηλαδή είτε να νικήσει τη Λεβερκούζεν και να πάρει ισοπαλία από τον Άγιαξ, είτε με «Χ» εναντίον της Μπάγερ στο «Καραϊσκάκης» και νίκη στο Άμστερνταμ.

Υπάρχει σενάριο, το οποίο μόνο «τραβηγμένο από τα μαλλιά» δεν το λες, που φέρνει τον Ολυμπιακό με 9 βαθμούς στην 21η θέση! Και το όριο πρόκρισης πέφτει στους 8 βαθμούς.

Το κλειδί για να «βγει» αυτό το σενάριο είναι να μείνουν με ελάχιστη συγκομιδή βαθμών οι ομάδες που βρίσκονται τώρα στο κάτω μισό της βαθμολογίας, δηλαδή κάτω από την 12η θέση, είτε με ισοπαλίες, είτε με ήττες.

Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία υπάρχουν 20 ομάδες με 9 βαθμούς και περισσότερους, από την Άρσεναλ των 18 ως την πενταπλή ισοβαθμία των Μαρσέιγ, Γιουβέντους, Γαλατά, Μονακό, Λεβερκούζεν στους 9. Αν υποτεθεί ότι ο Ολυμπιακός υστερεί απ’ όλες αυτές τις ομάδες λόγω κακής διαφοράς τερμάτων, η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει είναι η 21η με τη συγκομιδή των 9 βαθμών.

Τι γίνεται, όμως, με τις άλλες ομάδες, που έχουν 8 βαθμούς και κάτω και ψάχνουν λίγους ακόμα; Ας τους δούμε όλους αυτούς αναλυτικά:

Αϊντχόφεν (8 βαθμοί): Της μένουν Νιούκαστλ εκτός και Μπάγερν εντός. Το ενδεχόμενο να μην πάρει τίποτα δεν το λες και απίθανο.

Καραμπάγκ (7 βαθμοί): Έχει Άιντραχτ Φρανκφούρτης εντός και Λίβερπουλ εκτός. Κλειδί το ματς με τους Γερμανούς, προφανώς δεν έχει το τρίποντο στο τσεπάκι. Πιο πιθανό να πάρει έναν βαθμό στα δύο ματς.

Νάπολι (7 βαθμοί): Έχει Κοπεγχάγη εκτός και Τσέλσι εντός. «Βαρύ» όνομα, αλλά ποιος έχει σίγουρο ότι θα κάνει έστω μία νίκη στα δύο ματς; Ακόμα κι αν τα καταφέρει, βέβαια, βάζει τον Ολυμπιακό 22ο.

Κοπεγχάγη (7 βαθμοί): Εκτός από τη Νάπολι εντός, κλείνει τις υποχρεώσεις της στη Βαρκελώνη. Και η μία νίκη φαντάζει δύσκολη. Αφήστε που αν κάνει τη νίκη με τη Νάπολι, ουσιαστικά «αναγκάζει» τους παρτενοπέι να ψάξουν για διπλό στο Λονδίνο. Είτε η Κοπεγχάγη, λοιπόν, είτε η Νάπολι θα περάσουν τον Ολυμπιακό, αν τον περάσουν. Και οι δύο μαζί είναι πολύ δύσκολο.

Μπενφίκα (6 βαθμοί): Πάει στο Τορίνο με τη Γιουβέντους και υποδέχεται τη Ρεάλ. Πολύ βαριές φανέλες. Θέλει μία νίκη για να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό. Ποιος βάζει το χέρι του στη φωτιά ότι μπορεί να την κάνει;

Πάφος (6 βαθμοί): Έτσι Τσέλσι εκτός και Σλάβια εντός. Κλειδί, προφανώς, γι’ αυτήν το τελευταίο ματς, εναντίον μιας αδιάφορης αντιπάλου, όπως δείχνουν τα πράγματα. Υποψήφια να περάσει τον Ολυμπιακό στις ισοβαθμίες.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (6 βαθμοί): Έχει Μπάγερν εκτός και Αταλάντα εντός. Θεωρητικά με μία νίκη καθαρίζει, μην κρυβόμαστε, το τελευταίο ματς θα «στοχεύσει». Μπορεί;

Αθλέτικ Μπιλμπάο (5 βαθμοί): Θέλει τουλάχιστον 4 βαθμούς κι αυτή, δηλαδή ισοπαλία με την Αταλάντα εκτός και νίκη με τη Σπόρτιγκ εντός. Έτσι όπως παίζει ποιος είναι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει;

Άιντραχτ (4 βαθμοί): Ψάχνει δύο νίκες κι έχει Καραμπάγκ έξω, Τότεναμ μέσα. Με οτιδήποτε άλλο (8 βαθμούς) έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες.

Κλαμπ Μπριζ (4 βαθμοί): Έχει εκτός έδρας την Καϊράτ και εντός τη Μαρσέιγ, περνάει μόνο με δύο νίκες.

Μπόντο Γκλιμτ (3 βαθμοί): Με δύο που απομένουν εντός με Μάντσεστερ Σίτι και ταξίδι στη Μαδρίτη για την Ατλέτικο προφανώς τη βάζουμε στο κείμενο μόνο μαθηματικά.

Σλάβια Πράγας (3 βαθμοί): Αν κάνει την απόλυτη υπέρβαση και νικήσει τη Μπαρτσελόνα που υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική, μπορεί να το κάνει ροντέο με την Πάφο στο κλείσιμο της League Phase. Μέχρι τώρα δεν δείχνει ότι μπορεί.

Άγιαξ (3 βαθμοί): Το ματς στο Βιγιαρεάλ θα είναι κομβικό για τον Αίαντα, καθώς με διπλό αποκτά βάσιμες ελπίδες και θα το κάνει «τελικό» με τον Ολυμπιακό.

Απ’ αυτή την ανάλυση προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι χαμένος από χέρι με 9 βαθμούς. Από τις 13 ομάδες που μπορούν να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 9 βαθμούς, περνάει αν τον φτάσουν ή τον περάσουν τρεις (με δεδομένο πάντα ότι, έχοντας αρνητική διαφορά τερμάτων, υστερεί σε όλες τις ισοβαθμίες). Το 3/13 δεν είναι ενθαρρυντικό ποσοστό, όμως από την ανάλυση των αγώνων δεν φαίνεται ότι είναι και απαγορευτικό.

Όπως υπάρχει, λοιπόν, σενάριο που φέρνει τον Ολυμπιακό μέσα με 9 βαθμούς, έτσι και υπάρχει σενάριο που τον φέρνει έξω με 11. Στην περίπτωση αυτή ο Ολυμπιακός θα τερματίσει 25ος σε εξαπλή (!) ισοβαθμία με Σπόρτιγκ Λισαβώνας, Μονακό, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη και Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ άλλες 18 ομάδες θα έχουν συγκεντρώσει από 12 βαθμούς και πάνω.

Αυτό το σενάριο περιλαμβάνει, προφανώς, κάποια αποτελέσματα που σύμφωνα με όσα έχουν δείξει οι ομάδες είναι δύσκολο να γίνουν. Π.χ. να πάρει ισοπαλία η Πάφος με την Τσέλσι, ή η Σπόρτιγκ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ισοπαλίες, όχι ακραίο σενάριο για νίκες. Επίσης ισοπαλία της Καραμπάγκ με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» την τελευταία αγωνιστική ή της Κοπεγχάγης στη Βαρκελώνη.

Παραθέτουμε και την αναλυτική βαθμολογία και τα ματς που απομένουν για να κάνετε κι εσείς τους υπολογισμούς σας: