Η εξήγηση του Μουρίνιο για το γεγονός ότι άφησε στον πάγκο τον Παυλίδη (pic)

H εξήγηση του Πορτογάλου τεχνικού για τον Έλληνα φορ...

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ζοζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές του εφάρμοσαν κατά γράμμα το πλάνο που είχε καταρτιστεί τις προηγούμενες ημέρες. Όπως σημείωσε, η Μπενφίκα έβγαλε ενέργεια, σωστές αποστάσεις και καθαρό μυαλό στις κρίσιμες στιγμές, στοιχεία που της επέτρεψαν να ελέγξει το ματς σε όλο του το εύρος.

Ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου ήταν και η απόφαση του Πορτογάλου τεχνικού να μην ξεκινήσει βασικούς παίκτες, όπως τον Αντόνιο Σίλβα και τον Βαγγέλη Παυλίδη, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν μόλις στο τελευταίο τέταρτο. Ο Μουρίνιο ξεκαθάρισε ότι η επιλογή του είχε καθαρά στρατηγικό υπόβαθρο και δεν σχετιζόταν με την απόδοση ή τη φόρμα των δύο ποδοσφαιριστών.

Όπως εξήγησε, ο Παυλίδης έχει επιβαρυνθεί με συνεχόμενα παιχνίδια και σημαντικό χρόνο συμμετοχής, όμως το βασικό κριτήριο για τον παραγκωνισμό του ήταν το τακτικό προφίλ της Νάπολι: «Ο αντίπαλος μαρκάρει αυστηρά man to man και θέλαμε έναν παίκτη που να δίνει πλάτος και να τραβάει την άμυνα πιο βαθιά. Ο Παυλίδης λειτουργεί περισσότερο προς την μπάλα και όχι μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς μπορούσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να εκμεταλλευτούμε τους χώρους».

Ο 62χρονος τεχνικός κατέληξε λέγοντας πως η νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας δίνει σημαντική ώθηση ενόψει των δύο εξαιρετικά απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθούν με Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης.