Αυστηρά μέτρα στο Ράζγκραντ - Μόνο με εισιτήριο μπορούν να πλησιάσουν το γήπεδο οι φίλοι του ΠΑΟΚ!

Σημαντικές διευκρινίσεις προέκυψαν από τη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας στο Ραζγκραντ ενόψει της αναμέτρησης Λουντογκόρετς–ΠΑΟΚ, με τις αρχές να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα προς τους εκδρομείς του «Δικεφάλου».

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Όπως αποφασίστηκε, κανένας φίλος της ελληνικής ομάδας δεν θα μπορέσει να πλησιάσει τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου χωρίς να έχει στα χέρια του έγκυρο εισιτήριο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και επεισοδίων.

Τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τον ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξαντληθεί, καθώς η ΠΑΕ είχε εξασφαλίσει από την αρχή περισσότερα από τον συνηθισμένο αριθμό που προβλέπεται τυπικά για τους φιλοξενούμενους στο Ράζγκραντ. Παρ’ όλα αυτά, η ζήτηση αποδείχθηκε αυξημένη και δεν θα υπάρξει νέα διάθεση, κάτι που σημαίνει ότι όσοι φίλαθλοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση δεν πρέπει να μεταβούν στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λουντογκόρετς υπήρξε ιδιαίτερα συνεργάσιμη σε όλη τη διαδικασία, διευκολύνοντας το ελληνικό κλαμπ τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίζεται άριστη, γεγονός που συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφαλείας που εξυπηρετεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, καλεί τους φιλάθλους να σεβαστούν πλήρως τις οδηγίες των αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Ραζγκραντ.