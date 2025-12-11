Οι τρεις που αναζητούν ώθηση και το ντέρμπι οκτάδας στην Σαμψούντα!

Οι 36 ομάδες της League phase προχωρούν στο 5ο και προτελευταίο τους βήμα, με καθοριστικούς αγώνες στις 11 Δεκεμβρίου, πριν ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους στις 18/12. Η πρωτοπόρος και αήττητη Σαμσουνσπόρ υποδέχεται την ΑΕΚ, ενώ Φιορεντίνα, Ντιναμό Κιέβου και Κρίσταλ Πάλας αναζητούν επειγόντως αντίδραση στα κρίσιμα τελευταία παιχνίδια.

Στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας η ΑΕΚ

Στην πρώτη της συμμετοχή σε League phase της UEFA, η Σαμσουνσπόρ παραμένει αήττητη και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς και +7 γκολ διαφορά. Έχοντας εξασφαλίσει τουλάχιστον μια θέση στα playoffs νοκ άουτ, υποδέχεται την ΑΕΚ την ώρα που ακόμη «πονάνε» οι πρώτες της απώλειες: το 2-2 με το Μπρέινταμπλικ την 4η αγωνιστική, όπου δέχτηκε τα πρώτα της γκολ. «Αυτός ο βαθμός δεν μας έκανε χαρούμενους», τόνισε ο προπονητής Τόμας Ράις.

Η ΑΕΚ ακολουθεί τρεις βαθμούς πίσω, μετά τη σημαντική νίκη με 1-0 επί της Φιορεντίνα, και ταξιδεύει στην Τουρκία με στόχο μια ακόμη υπέρβαση.

Φιορεντίνα και Ντιναμό σε τροχιά ανατροπής

Η ήττα από την ΑΕΚ έριξε τη Φιορεντίνα στη 17η θέση της League phase, με τον Έντιν Τζέκο να ελπίζει σε άμεση επαναφορά απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου. «Μετά από δύο αρχικές νίκες, ακολούθησαν δύο ήττες. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη ροή», υπογράμμισε ο Βόσνιος επιθετικός.

Στον αντίποδα, η Ντιναμό Κιέβου βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της. Η ήττα με 2-0 από την Ομόνοια την 4η αγωνιστική οδήγησε στην αποχώρηση του τεχνικού Ολεξάντρ Σοβκόφσκι. Με μόλις τρεις βαθμούς και χωρίς νίκη σε έξι συνολικά αναμετρήσεις απέναντι στη Φιορεντίνα (3 ισοπαλίες, 3 ήττες), ο αμυντικός Τάρας Μιχάβκο παραδέχθηκε: «Κάτι απλά δεν πάει καλά».

Η Κρίσταλ Πάλας στο Δουβλίνο

Η Κρίσταλ Πάλας έχει γνωρίσει δύσκολες στιγμές στη φετινή Conference League, με την ατυχία να της κοστίζει και στην πρόσφατη ήττα 2-1 από τη Στρασμπούρ. «Είχαμε καθαρές ευκαιρίες και δεν σκοράραμε. Αυτό μας συμβαίνει συχνά φέτος», δήλωσε ο Όλιβερ Γκλάσνερ, που επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερο τελείωμα των φάσεων.

Η αγγλική ομάδα γίνεται η πρώτη από τη χώρα της που αγωνίζεται στην ιστορική Σέλμπουρν. Ο προπονητής των Ιρλανδών, Τζόι Ο’Μπράιεν —με θητεία σε Μπόλτον και Γουέστ Χαμ— ελπίζει ότι θα δυσκολέψει την Πάλας. «Είναι σπουδαίο παιχνίδι για να συμμετέχεις, αλλά όχι αν σε χτυπήσουν για έξι πόντους», αστειεύτηκε μετά την κλήρωση.

Να σημειωθεί ότι μόνο μια άλλη αγγλική ομάδα έχει παίξει ευρωπαϊκό ματς στο Τάλαχτ Στάδιο: η Τότεναμ, που είχε νικήσει 4-0 τη Σάμροκ Ρόβερς τη σεζόν 2011/12.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:

Πέμπτη 11/12

Φιορεντίνα (Ιταλία) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 19:45

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 19:45

Ντρίτα (Κόσοβο)- Άλκμααρ (Ολλανδία) 19:45

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 19:45

Σαμσουνσπόρ (τουρκία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 19:45

Σκεντίγια (Βόρεια Μακδονία)- Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 19:45

Χάκεν (Σουηδία) - ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 19:45

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 19:45

Νόα (Αρμενία)- Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 19:45

Ραπίντ Βιένης (Αυστρία)- Ομόνοια (Κύπρος) 22:00

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Μάιντς (Γερμανία) 22:00

Ριέκα (Κροατία)- Τσέλιε (Σλοβενία) 22:00

Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ)- Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 22:00

Κουόπιο (Φινλανδία)- Λοζάνη (Ελβετία) 22:00

Αμπερντίν (Σκωτία) - Στρασμπούρ (Τουρκία) 22:00

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)- Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 22:00

Χάμρουν (Μάλτα)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 22:00

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Σαμσουνσπόρ 10

Στρασμπούρ 10

Τσέλιε 9

Σαχτάρ Ντόνετσκ 9

Μάιντς 9

Ρακόβ Τσεστόχοβα 8

ΑΕΚ Λάρνακας 8

Ντρίτα 8

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Γιαγκελόνια 8

ΑΕΚ 7

Σπάρτα Πράγας 7

Ράγιο Βαγεκάνο 7

Λοζάνη 7

Σίγκμα Όλομουτς 7

Κραϊόβα 7

Λεχ Πόζναν 6

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Φιορεντίνα 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Ζρίνσκι Μόσταρ 6

Άλκμααρ 6

Ομόνοια 5

Κουόπιο 5

Νόα 5

Ριέκα 5

---------------------

Σκεντίγια 4

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4

Ντιναμό Κιέβου 3

Λέγκια Βαρσοβίας 3

Σλόβαν Μπρατισλ. 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Χάκεν 2

Μπρέινταμπλικ 2

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1

Ραπίντ Βιένης 0