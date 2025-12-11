Κουρτουά: «Στηρίζουμε όλοι τον προπονητή»

Ο Τιμπό Κουρτουά δήλωσε πως οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είναι «ενωμένοι» και στηρίζουν τον προπονητή τους, Τσάμπι Αλόνσο, του οποίου η θέση βρίσκεται υπό... πίεση μετά από την εντός έδρας ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 για το Champions League.

«Νομίζω ότι σήμερα δείξαμε πως είμαστε μια ενωμένη ομάδα, ότι στηρίζουμε τον προπονητή και ότι όλοι αγωνίζονται για να αλλάξουν αυτήν την δυναμική», δήλωσε ο Κουρτουά στην μεικτή ζώνη μετά από αυτήν την δεύτερη ήττα σε τρεις ημέρες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και πρόσθεσε:

«Καταλαβαίνω τον θυμό μετά από μια σειρά παιχνιδιών όπως αυτή, αλλά πιστεύω ότι αντιδράσαμε στο γήπεδο, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και χάσαμε από έναν πολύ καλό αντίπαλο. Όλοι εδώ θα υποστηρίξουν τον προπονητή ολόψυχα. Και με την νίκη την Κυριακή (σ.σ. με την Αλαβές για την La Liga) θα αλλάξουμε αυτήν τη δυναμική».

Λίγο αργότερα και στην συνέντευξη Τύπου, ο Τσάμπι Αλόνσο επέμεινε ότι δεν είχε «για τίποτα να κατηγορήσει» τους παίκτες του, επαινώντας τις προσπάθειες όλων για να επιστρέψουν στο τέλος του αγώνα:

«Σήμερα η ορμή άλλαξε υπέρ τους, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα δεύτερο γκολ. Αλλά παίξαμε με συγκέντρωση και ρυθμό. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Δεν τα παρατήσαμε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος ήταν στον πάγτκο και δεν αγωνίσθηκε λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, ο Ισπανός τεχνικός, εξήγησε ότι ο Γάλλος επιθετικός «δεν ήταν σε θέση» να αγωνισθεί, αλλά ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να πούμε εάν θα είναι σε θέση να παίξει την Κυριακή εναντίον της Αλαβές.

Αυτός ο αγώνας της La Liga θα είναι, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, η τελευταία ευκαιρία του Βάσκου προπονητή για να παραμείνει στους Μαδριλένους.