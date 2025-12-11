Ολυμπιακός: Στροφή στο ματς με τον Άρη

Ο Ολυμπιακός σκέφτεται πλέον το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη, με στόχο να συνεχίσει τη νικηφόρα του πορεία.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με μια πολύτιμη νίκη από το Καζακστάν, μια εξαιρετική εμφάνιση, αλλά πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε να κάνει ιδιαίτερες παρατηρήσεις στους παίκτες του για το παιχνίδι που έκαναν κόντρα στην Καϊράτ, καθώς όλα πήγαν καλά. Αν κάτι έπρεπε να πει ήταν το ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να πετύχουν περισσότερα γκολ.

Ωστόσο, πλέον ο Βάσκος καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι με τον Άρη, όπου πρέπει να υπολογίσει την επιβάρυνση όσων αγωνίστηκαν στην Αστάνα και τον πλαστικό χλοοτάπητα, αλλά και το πολύωρο ταξίδι.

Το ματς με τον Άρη είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Πειραιώτες, που θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο τους σερί στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, θα αποτελέσει και την τελευταία εμφάνιση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί πριν αναχωρήσει για το Μαρόκο και το Κόπα Άφρικα. Αγωνιστικό πρόβλημα δεν προέκυψε από το ματς στο Καζακστάν και εκτός μάχης παραμένουν οι Ρέτσος, Πασχαλάκης.