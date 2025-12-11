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Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Μόνο ο παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Παρί δεν είχε γκολ χθες στο Champions League, ενώ στα υπόλοιπα σημειώθηκαν 29 τέρματα...

Απολαύστε όλα τα γκολ από τα χθεσινά παιχνίδια:

Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς (vid)