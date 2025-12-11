Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς (vid) 11-12-2025 08:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μόνο ο παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Παρί δεν είχε γκολ χθες στο Champions League, ενώ στα υπόλοιπα σημειώθηκαν 29 τέρματα... Απολαύστε όλα τα γκολ από τα χθεσινά παιχνίδια: Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι πρώτες φωτό με μπικίνι αποδεικνύουν πως παραμένει υπέροχη dailymedia.gr 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Φαίη Σκορδά: Ο πραγματικός λόγος που τελειώνει απ’ το MEGA dailymedia.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς (vid) SHARE