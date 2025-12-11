Βήμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με τη Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα του Europa League έχει απόψε (22:00, Cosmote Sport 5 HD) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η στροφή της League Phase. Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» στη διοργάνωση, απέναντι στους Τσέχους που έχουν επίσης 9 βαθμούς, αλλά καλύτερο συντελεστή τερμάτων.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αλλά κυρίως θέλει από τους παίκτες του να ξεπεράσουν την εγχώρια γκέλα στη Λάρισα και να αφοσιωθούν στην ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας. Οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος είναι εκτός πλάνων.

Οι Τσέχοι από την πλευρά τους προέρχονται από δύο ισοπαλίες στη διοργάνωση και θέλουν την εκτός έδρας νίκη για να μπουν στην πρώτη οκτάδα. Η μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν έχει και μια… εθνική διάσταση, καθώς η Τσεχία είναι η βασική αντίπαλος της χώρας μας για τη 10η θέση στο ranking της UEFA και ενδεχόμενη επιτυχία των «πρασίνων» θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Καλάμπρια, Μπακασέτας, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Γιεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Βίντρα, Σουαρέ, Μέμιτς, Βαλέντα, Τσερβ, Αντού, Ντουροσίνμι.

