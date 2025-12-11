Μάχη της ΑΕΚ για την οκτάδα στη Σαμψούντα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση η ΑΕΚ αγωνίζεται απόψε (19:45, Cosmote Sport 4 HD) στην Τουρκία απέναντι στη Σάμσουνσπορ, αναζητώντας τη νίκη που θα τη στείλει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας του Conference League. Η νίκη στη Φλωρεντία έδειξε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, με τον σύλλογο της Σαμψούντας πάντως να αποτελεί ένα ισχυρό εμπόδιο.

Η Σάμσουνσπορ βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Conference League, με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Η μοναδική της βαθμολογική απώλεια ήρθε την περασμένη αγωνιστική, με το 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ, με την ΑΕΚ να θέλει να κάνει κι αυτή τη ζημιά της.

Αγωνιστικά, ο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στον Ζίνι που έμεινε εκτός αποστολής καθώς δεν έχει φτάσει ακόμα στο 100%, αντίθετα επιστρέφει ο Κουτέσα. Στη διάθεση του προπονητή είναι κανονικά και οι Ελίασον και Μάνταλος.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σάμσουνσπορ: Κοτζούκ, Τόμασον, Γιαβρού, Μπορέφκοβιτς, Φαν Ντρόγκελεν, Τσιφτ, Μουσάμπα, Κίλνιτς, Χόλσε, Μακούμπου, Μουαντιλματζί.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Περέιρα, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.