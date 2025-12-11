Εξωγήινος Χάαλαντ: Έχει 55 γκολ σε 54 εμφανίσεις στο Champions League!

Ο Νορβηγός επιθετικός συνεχίζει να γράφει μυθικές επιδόσεις με την συνέπειά του στο σκοράρισμα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου (1-2), με τον 25χρονο επιθετικό να φτάνει τα 55 γκολ σε 54 εμφανίσεις στο Champions League.

Ο Νορβηγός στράικερ έχει αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τις φανέλες των Σάλτσμπουργκ, Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Σίτι, παρουσιάζοντας κάθε σεζόν μεγάλη συνέπεια στο σκοράρισμα.

Ο Χάαλαντ, μάλιστα έχει σημειώσει 51 γκολ σε 50 ματς που έχει αγωνιστεί βασικός ενώ σκόραρε και τέσσερις φορές προερχόμενος ισάριθμες φορές από τον πάγκο!