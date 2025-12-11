Κουρτουά: «Είμαστε 100% στο πλευρό του Τσάμπι Αλόνσο»

Ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε την στήριξή του στον προπονητή των Μαδριλένων, Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός προπονητής, μετά τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα της Ρεάλ, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση με το μέλλον του στον πάγκο των «Μερένχες» να είναι αβέβαιο, όμως οι ποδοσφαιριστές των Μαδριλένων εκφράζουν την στήριξή τους.

Ο Τιμπό Κουρτουά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι, δήλωσε ότι οι παίκτες της Ρεάλ στηρίζουν στο 100% τον προπονητή τους, παρά τα όσα γράφοντας στα ισπανικά ΜΜΕ για το αντίθετο.

«Είμαστε με τον Τσάμπι Αλόνσο. Τον στηρίζουμε 100% και αυτό φαίνεται στο γήπεδο, δεν με ενδιαφέρει τι γράφετε στα ΜΜΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης.