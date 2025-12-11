Βίντεο από την εξέδρα… ακυρώνει το δοκάρι του Ελ Κααμπί σε κενό τέρμα

Ο Μαροκινός επιθετικός έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να πετύχει το 0-2 του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ, όμως στο ξεκίνημα της φάσης ήταν εμφανώς σε θέση οφσάιντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν από την έδρα της Καϊράτ επικρατώντας με 0-1, όμως στο 90ο λεπτό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχασε μια απίθανη ευκαιρία για να σκοράρει, αφού έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Μια φάση, που όμως δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί, αφού όπως φαίνεται από βίντεο που καταγράφηκε από την εξέδρα, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, φεύγει εμφανώς από θέση οφσάιντ, αφού δεν καλύπτεται από κανέναν ποδοσφαιριστή της Καϊράτ, όμως το σημαιάκι δεν υψώθηκε ποτέ...

Πάντως ακόμη και να έβρισκε δίχτυα ο Ελ Κααμπί, τότε ο VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ, θα διόρθωναν την ανορθογραφία του επόπτη και του διαιτητή, που άφησαν την φάση να εξελιχθεί.