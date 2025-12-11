Εφιάλτης για την Ρεάλ ο Γκουαρντιόλα - Έφτασε τις 14 νίκες ως αντίπαλος της

Ο Καταλανός τεχνικός έχει ποσοστό επιτυχίας 50% όταν κοουτσάρει ομάδα κόντρα στους Μαδριλένους, καταγράφοντας έτσι μια ιστορική επίδοση.

Η Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης (10/12), άλωσε το Σαντιάγκο Μπερναμπέου επικρατώντας με 1-2 της Ρεάλ, με τον Πεπ Γκουανρτιόλα να φτάνει τις 14 νίκες ως αντίπαλος των Μαδριλένων.

Ο Καταλανός τεχνικός σε 28 ματς που έχει κοουτσάρει είτε την Μπαρτσελόνα, είτε την Μπάγερν ή την Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Ρεάλ έχει πανηγυρίσει 14 φορές και έχει φύγει ηττημένος σε ισάριθμα ματς.

Στην πλούσια ιστορία των «Μερένχες», μάλιστα μόλις δύο προπονητές έχουν νικήσει περισσότερες φορές την Ρεάλ. Ο Ελένιο Ερέρα που μέτρησε 22 νίκες απέναντι στην «Βασίλισσα» και ο Λουίς Αραγονιές που είχε 16 νικηφόρα αποτελέσματα.