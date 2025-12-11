Ξανθόπουλος: «Δείξαμε χαρακτήρα, ήταν μια μεγάλη νίκη»

Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, έδωσε τα εύσημα στους καλαθοσφαιριστές του για την μεγάλη νίκη επί της Σαραγόσα, τονίζοντας ότι έδειξαν χαρακτήρα στο παρκέ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά να πω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στα παιδιά στα γραφεία. Για μας, είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Ξεκινήσαμε το Top-16 στο FIBA Europe Cup με μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Δείξαμε χαρακτήρα και συνεχίζουμε.

Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό και ένα δύσκολο ταξίδι επιστροφής. Να ξεκουραστούμε αύριο και από την Παρασκευή τα κεφάλια μέσα για δουλειά για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε με τον Ολυμπιακό»