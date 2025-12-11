Football Meets Data: Ο Ολυμπιακός είχε το μικρότερο ποσοστό από τους... κερδισμένους της αγωνιστικής

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να επικράτησαν της Καϊράτ με 0-1, ωστόσο τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League δεν ήρθαν όπως τα περίμεναν.

Παρά τη νίκη του ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα και έχασε έδαφος στην μάχη για την είσοδο στην 24αδα και την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες, μάλιστα συγκέντρωσαν και το μικρότερο ποσοστό από τους... κερδισμένους της 6ης αγωνιστικής, όσον αφορά την μάχη για την είσοδο στις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στο Champions League.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώνουν πήραν +6.47% πιθανότητες για την είσοδό τους στην 24αδα, με την πιο κερδισμένη ομάδα της 6ης αγωνιστικής να είναι η Μαρσέιγ, που πήρε 29.55% πιθανότητες παραπάνω.

Ο Ολυμπιακός στις δύο αγωνιστικές που απομένουν θα αντιμετωπίσει Λεβερκούζεν και Άγιαξ, με τις νίκες σε αυτά τα δύο ματς να αποτελούν μονόδρομος για τους Πειραιώτες στην «μάχη» για να συνεχίσουν στα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από έξι αγωνιστικές στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχουν συγκεντρώσει πέντε βαθμούς και αυτή τη στιγμή η Κοπεγχάγη κατέχει την 24η θέση που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για τα νοκ άουτ, έχοντας 7 βαθμούς.