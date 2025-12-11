Το ματς με την Αλαβές θα είναι η τελευταία ευκαιρία του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού η διοίκηση των Μαδριλένων φέρεται να έχει δώσει τελεσίγραφο στον Ισπανό προπονητή.

Οι «Μερένχες» γνώρισαν ακόμη μια ήττα, αυτή τη φορά από την Μάντσεστερ Σίτι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου (1-2), με τον Τσάμπι Αλόνσο να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Η διοίκηση της Ρεάλ αποφάσισε να μην απολύσει τον Ισπανό προπονητή μετά το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι, δίνοντας του όμως τελεσίγραφο ενόψει του ματς με την Αλαβές για την La Liga.

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος θα κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αντικατάσταση του Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό τεχνικό να ψάχνει μια νίκη που θα του δώσει πίστωση χρόνου.