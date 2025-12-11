Βαθμολογία Champions League: Έπεσε 29ος ο Ολυμπιακός

Παρά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Καζακστάν, τα υπόλοιπα αποτελέσματα τον έστειλαν στην 29η θέση και οι ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να ψάχνουν δύο στα δύο με Λεβερκούζεν και Άγιαξ για να έχουν τύχη.

Ολοκληρώθηκε και η έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να πέφτει στην 29η θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν το 2/2 κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3

Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0

Γιουβέντους - Πάφος 2-0

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (17-1) 18

2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13

4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13

5. Αταλάντα (8-6) 13

6. Ίντερ (12-4) 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12

9. Λίβερπουλ (11-8) 12

10. Ντόρτμουντ (19-13) 11

11. Τότεναμ (13-7) 11

12. Νιούκαστλ (13-6) 10

13. Τσέλσι (13-8) 10

14. Σπόρτινγκ (12-8) 10

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10

16. Μαρσέιγ (11-8) 9

17. Γιουβέντους (12-10) 9

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9

19. Μονακό (7-8) 9

20. Λεβερκούζεν (10-12) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8

22. Καραμπάγκ (10-13) 7

23. Νάπολι (6-11) 7

24. Κοπεγχάγη (10-16) 7

25. Μπενφίκα (6-8) 6

26. Πάφος (4-9) 6

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5

29. Ολυμπιακός (5-13) 5

30. Μπριζ (8-16) 4

31. Άιντραχτ (8-16) 4

32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3

33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3

34. Άγιαξ (5-18) 3

35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

17:30: Καϊράτ- Μπριζ

19:45: Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Βιγιαρεάλ - Άγιαξ

22:00: Ίντερ - Άρσεναλ

22:00: Κοπεγχάγη – Νάπολι

22:00: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

22:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό

22:00: Σπόρτινγκ - Παρί Σεν Ζερμέν

22:00: Τότεναμ - Ντόρτμουντ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

19.45: Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45: Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00: Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00: Γιουβέντους - Μπενφίκα

22:00: Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

22:00: Μπάγερν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

22:00: Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν

22:00: Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

22:00: Τσέλσι - Πάφος