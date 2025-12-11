Βαθμολογία Champions League: Έπεσε 29ος ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε και η έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να πέφτει στην 29η θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν το 2/2 κόντρα σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3
Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2
Μπενφίκα - Νάπολι 2-0
Γιουβέντους - Πάφος 2-0
Μπριζ - Άρσεναλ 0-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (17-1) 18
2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15
3. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 13
4. Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13
5. Αταλάντα (8-6) 13
6. Ίντερ (12-4) 12
7. Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12
8. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12
9. Λίβερπουλ (11-8) 12
10. Ντόρτμουντ (19-13) 11
11. Τότεναμ (13-7) 11
12. Νιούκαστλ (13-6) 10
13. Τσέλσι (13-8) 10
14. Σπόρτινγκ (12-8) 10
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10
16. Μαρσέιγ (11-8) 9
17. Γιουβέντους (12-10) 9
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9
19. Μονακό (7-8) 9
20. Λεβερκούζεν (10-12) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8
22. Καραμπάγκ (10-13) 7
23. Νάπολι (6-11) 7
24. Κοπεγχάγη (10-16) 7
25. Μπενφίκα (6-8) 6
26. Πάφος (4-9) 6
27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6
28. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5
29. Ολυμπιακός (5-13) 5
30. Μπριζ (8-16) 4
31. Άιντραχτ (8-16) 4
32. Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3
33. Σλάβια Πράγας (2-11) 3
34. Άγιαξ (5-18) 3
35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
17:30: Καϊράτ- Μπριζ
19:45: Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι
22:00: Βιγιαρεάλ - Άγιαξ
22:00: Ίντερ - Άρσεναλ
22:00: Κοπεγχάγη – Νάπολι
22:00: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
22:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό
22:00: Σπόρτινγκ - Παρί Σεν Ζερμέν
22:00: Τότεναμ - Ντόρτμουντ
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
19.45: Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45: Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00: Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
22:00: Γιουβέντους - Μπενφίκα
22:00: Μαρσέιγ - Λίβερπουλ
22:00: Μπάγερν - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
22:00: Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν
22:00: Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
22:00: Τσέλσι - Πάφος