Οι πολίτες άλωσαν το "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" με 1-2 και έκαναν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση για τον Τσάμπι Αλόνσο.

Λευκά μαντιλάκια δεν βγήκαν. Όμως το ένιωθες στην ατμόσφαιρα πως υπάρχει μία απαίτηση από τον κόσμο στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για αλλαγές.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες.

Η βασίλισσα που αγωνίστηκε δίχως τον τραυματία Κιλιάν Μπαπέ πρόσθεσε έναν ακόμα κρίκο στην φετινή αλυσίδα των αποτυχιών, ηττήθηκε με 1-2 από την Μάντσεστερ Σίτι και πλέον τα πράγματα ζορίζουν ακόμα περισσότερο για τον προπονητή της.

Η βασίλισσα βγήκε με ενθουσιασμό στο γήπεδο και έψαξε την αντίδραση. Είχε ένα φοβερό σουτ του Βαλβέρδε που πέρασε ελάχιστα άουτ (4'), έκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι στα καρέ της και βρήκε το δίκαιο προβάδισμα από διαγώνιο σουτ του Ροντρίγκο (28'), ο οποίος σκόραρε μετά από 1415 άγονα λεπτά με την λευκή φανέλα.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης φέτος δυσκολεύεται να κρατήσει οποιοδήποτε προβάδισμα. Μία κακή αμυντική αντίδραση σε εκτέλεση κόρνερ, έφερε το 1-1 με τον Ο' Ράιλι να εκμεταλλεύεται ασταθή απόκρουση του Κουρτουά και να ισοφαρίζει από κοντά (35').

Οι πολίτες βρήκαν ψυχολογία και γρήγορα γύρισαν το παιχνίδι, όταν ο Ρούντιγκερ πρόσφερε ένα εύκολο πέναλτι και τον Χάαλαντ να μην συγχωρεί από την λευκή βούλα (43', 1-2).

Μάλιστα, ο Κουρτουά σε δύο περιπτώσεις γλίτωσε από το 1-3 πριν βγει το ημίχρονο, με την άμυνα της βασίλισσας να παραπαίει.

Το παιχνίδι πια είχε πάει εκεί που το ήθελε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Η αγχωμένη Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολευόταν να απειλήσει σοβαρά στην επανάληψη, μάλιστα απειλήθηκε και με τρίτο γκολ από τον Ντοκού (62').

Η είσοδος Μπραχίμ Ντίαθ και Έντρικ ήταν το all-in του Τσάμπι Αλόνσο, όμως το ρίσκο δεν έφερε καρπούς. Ο Βινίσιους (77') και ο Έντρικ (85') απώλεσαν τις δύο τελευταίες ευκαιρίες και η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα μετά το σοκαριστικό 0-2 από την Θέλτα Βίγκο την Κυριακή.