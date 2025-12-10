Μπιλμπάο και Παρί αρκέστηκαν στην λευκή ισοπαλία, με το αποτέλεσμα να δίνει σημαντική ανάσα στους Βάσκους, την ώρα που οι Παριζιάνοι έμειναν στην τρίτη θέση.

Μπορεί η Παρί να ήταν ανώτερη, όμως η Αθλέτικ Μπιλμπάο είχε τον Σιμόν κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος δεν άφησε τίποτα να μπει στα δίχτυα και έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Ο αγώνας

Τον πλήρη έλεγχο της μπάλας είχε η Παρί στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να μπορεί να βρει τους διαδρόμους για να φτάσει σε κάποιο γκολ.

Αν και επιχείρησε αρκετά σουτ προς την εστία της Μπιλμπά, μόνο ένα (αυτό του Μαγιολού στο 44') κατάφερε να απειλήσει , αλλά ο Σιμόν ήταν εκεί και σταμάτησε την μπάλα πριν βρει δίχτυα.

Η ισπανική ομάδα από την πλευρά της, έκανε τέσσερα σουτ αλλά κανένα δεν ήταν ικανό να βρει εστία με το 0-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Το δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο κινήθηκε στο ίδιο μοτίβο, με τους Παριζιάνους να αυξάνουν σταδιακά το πρεσινγκ τους, όμως όσες φορές χρειάστηκε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο ο Σιμόν ήταν εκεί και δεν άφηνε να παραβιαστεί η εστία του.

Από το 70' και μετά ο ρυθμος έπεσε ακόμη περισσότερο και οι δύο ομάδες μετά το σφύριγμα της λήξης έφυγαν από το γήπεδο με το 0-0 και από έναν βαθμό έκαστη.