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Απόλυτη ψυχρολουσία στην Μαδρίτη μέσα σε 8 λεπτά! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Η Μάντσεστερ Σίτι φέρνει τούμπα το παιχνίδι με γκολ του Ο' Ράιλι και πέναλτι του Χάαλαντ και προηγείται με 1-2 μέσα στο σπίτι της Ρεάλ Μαδρίτης!
Απόλυτη ψυχρολουσία στην Μαδρίτη μέσα σε 8 λεπτά! (vids)