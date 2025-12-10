Απόλυτη ψυχρολουσία στην Μαδρίτη μέσα σε 8 λεπτά! (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι φέρνει τούμπα το παιχνίδι με γκολ του Ο' Ράιλι και πέναλτι του Χάαλαντ και προηγείται με 1-2 μέσα στο σπίτι της Ρεάλ Μαδρίτης!