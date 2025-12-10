Με δύο γκολ προς το τέλος, η Γιουβέντους έκαμψε την αντίσταση της εξαιρετικής στο πρώτο μέρος, Πάφου (2-0).

Σημαντική νίκη που τη φέρνει στη 17η θέση της League Phase πέτυχε η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι κόντρα σε μια σούπερ Πάφο, που απείλησε ακόμα και με έκπληξη στο Τορίνο, όμως μετά την ήττα με 2-0 έμεινε εκτός 24άδας έπειτα από 6 αγωνιστικές.



Κόντρα σε ό,τι θα περίμενε κανείς, η Πάφος μπήκε καλύτερα και είχε δύο κολλητές φάσεις για να ανοίξει το σκορ, όμως στο 6’ το τακουνάκι του Άντερσον πέρασε έξω και στο 6’ ο Ντι Γκρεγκόριο γλύτωσε τον Καμπιάζο από το αυτογκόλ. Στο 8’ φάνηκε η Vecchia Signora με τον φορμαρισμένο, Γιλντίζ, ο οποίος δοκίμασε το φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία, όμως ο Μιχαήλ έπεσε και απέκρουσε.

Οι Κύπριοι ήταν άριστα οργανωμένοι με 3 σέντερ-μπακ αλλά και από πλευράς τακτικής και μάλιστα ήταν η ομάδα που έφτασε πιο κοντά στο γκολ και στη συνέχεια. Στο 26’ η προβολή του Ντράγκομιρ βρήκε έτοιμο τον πορτιέρε των γηπεδούχων και στο 32’ ήρθε το δοκάρι για τους φιλοξενούμενους με τον Άντερσον, που με πλασέ προσπάθησε να βρει τη γωνία αλλά βρήκε τη ρίζα του σίδερου.

Την ώρα που οι αποδοκιμασίες των τιφόζι της Γιούβε έκαναν την εμφάνισή τους, ο Ντράγκομιρ με βολέ από κομπίνα σε κόρνερ πήγε να βάλει απίστευτο τεμάχιο αλλά ο Ντι Γκρεγκόριο ήταν ξανά εκεί. Στο 42’ οι Binaconeri είχαν την ευκαιρία να πάνε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, όμως μετά την κεφαλιά του Κέλι, ο Ντέιβιντ με τακουνάκι από τα δύο μέτρα δεν βρήκε στόχο.

Στην επανάληψη, οι Τορινέζοι μπήκαν με φόρα. Στο 49’ ο Μιχαήλ απέκρουσε το δυνατό σουτ του Κουπμάινερς και στη συνέχεια ο Γιλντίζ σούταρε ψηλά και στο 60’ έπειτα από μια ακόμα πάσα του Τούρκου εξτρέμ, ο Κονσεϊσάο σούταρε στην κλειστή γωνία αλλά ο Κύπριος keeper αντέδρασε σωστά. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο και στις επόμενες φάσεις των Ιταλών.

Στο 67’ ο Καμπιάζο βρήκε μέσα στην περιοχή τον ΜακΚένι και εκείνος από δύσκολη γωνία έβαλε ένα γκολ που βάζουν φορ κλάσης με σουτάρα στο παραθυράκι. Το 1-0 έμεινε μέχρι το 77΄όταν ο Κονσεϊσάο έβγαλε στον Γιλντίζ στα αριστερά, εκείνος έδωσε πάρε-βάλε στον Ντέιβιντ και ο Καναδός φορ δεν αστόχησε διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.