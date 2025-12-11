Qualification point Νο.2 για τον ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία!

Νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League ψάχνει ο ΠΑΟΚ στο Ράζγκραντ της Βουλγαρίας κόντρα στη Λουντογκόρετς (11/12 19:45).

Τη δεύτερη «απόπειρά» του να προκριθεί από τώρα στην επόμενη φάση του Europa League αναζητά ο Δικέφαλος στη... ποδοσφαιρική γενέτειρα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Απέναντι του, η πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς, η οποία μετά την έλευση του Χέγκμο στην άκρη του πάγκου της, έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο, επικρατώντας μάλιστα της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική.

Αρκετά τα προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εκτός των Δημήτρη Πέλκα και Γιάννη Μιχαηλίδη, είδε και τους Γιώργο Γιακουμάκη και Ζόαν Σάστρε να μένουν στη Θεσσαλονίκη λόγω τραυματισμών.

Στο Ράζγκραντ και στις εξέδρες της Huvepharma Αrena θα βρεθούν και πάνω από 500 «ασπρόμαυροι» φίλαθλοι, οι οποίοι διήνυσαν περίπου 700 χιλιόμετρα οδικώς μέχρι την κωμόπολη της Βουλγαρίας.

Στα της ενδεκάδας, ο Αντώνης Τσιφτσής θα βρεθεί πιθανότατα κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι-Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, ενώ στα στόπερ Κεντζιόρα και Βολιάκο. Στα χαφ αναζητείται ο «παρτενέρ» του Μεϊτέ, ενώ μεσοεπιθετικά τα πράγματα είναι «θολά».

Μένει να δούμε αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει σε ενδεκάδα μετά από ένα μήνα, με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ να έχει προβάδισμα στα «φτερά» και να υπάρχει αμφιβολία στον τρίτο που θα τους πλαισιώσει. Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο Φιόντορ Τσάλοβ θα πάρει πιθανότατα φανέλα βασικού, με τον Ανέστη Μύθου να έρχεται από τον πάγκο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sports 3 HD. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Χοράτσιου Φέσνιτς, με βοηθούς τους Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ράρες Βίντικαν. Στο VAR θα είναι ο... γνώριμος Οβίντιου Χάτζεγκαν, ενώ AVAR ο Αντριάν Κοστρέι.