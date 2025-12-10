Κοπεγχάγη έτοιμη για μεγάλα πράγματα! Οι Δανοί ταξίδεψαν στην Ισπανία και «πάτησαν» τη Βιγιαρεάλ στην έδρα της με σκορ 3-2, βάζοντας έτσι πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Όσο καλά τα πάει στο πρωτάθλημα, τόσο άσχημα είναι τα πράγματα για τη Βιγιαρεάλ στο Champions League, με την ψυχωμένη Κοπεγχάγη να... βουλιάζει το Κίτρινο Υποβρύχιο μέσα στην Ισπανία! Οι Δανοί «πάτησαν» τη Βιγιαρεάλ εκτός έδρας με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase και εχουν κάθε δικαίωμα να ελπίζουν και στην πρόκριση.

Έτσι, η Κοπεγχάγη έκανε άλμα στους 7 βαθμούς και ανέβηκε στην 23η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Βιγιαρεάλ έπεσε στην 35η θέση και με μόλις 1 βαθμό μετά από έξι παιχνίδια αποχαιρετά σίγουρα την διοργάνωση και έχασε κάθε ελπίδα που είχε για πρόκριση.

Οι Δανοί ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Ελιονούσι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με ωραία προβολή από κοντά και από νωρίς έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του. Οι Ισπανοί έψαξαν την ισοφάριση αλλά έπεσαν πάνω στον Ντομινίκ Κοτάρσκι, με τον πρώην κίπερ του ΠΑΟΚ να έχει και μία πολύ μεγάλη επέμβαση στο 38' σε κεφαλιά του Πεπέ.

Με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, το ματς πήρε μία... άγρια ομορφιά. Ήταν η φορά της ομάδας του Μαρθελίνιο να μπει δυνατά και έτσι και έγινε, με το Κίτρινο Υποβρύχιο να φέρνει το ματς στα ίσα στο 47ο λεπτό, με τον Σάντι Κομεσάνια να σκοράρει για το 1-1.

Η απάντηση των Δανών ήταν πολύ άμεση, καθώς ακριβώς στην επόμενη φάση και το επόμενο λεπτό (48΄) βρήκαν ξανά τον τρόπο και ο Ατσούρι έκανε το 2-1. Ωστόσο, η χαρά της Κοπεγχάγης δεν κράτησε για πολύ, με τους Ισπανούς παλεύουν και να φέρνουν ξανά το ματς στα ίσα με τον Ολουγουασεγί να σκοράρει για το 2-2 στο 56' σε ένα τρομερό 9λεπτο της αναμέτρησης.

Ο χρόνος περνούσε, οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά όσο το παιχνίδι έφτανε πιο κοντά στο τέλος, τόσο πιο πιθανή φαινόταν και η ισοπαλία. Όλα αυτά μέχρι το 90ο λεπτό. Ο Κορνέλιους, ο οποίος είχε μπει νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή, είχε διαφορετική άποψη και με γκολ στα τελευταία λεπτά έκανε το 3-2 για την Κοπεγχάγη και έδωσε την ελπίδα της πρόκρισης στην ομάδα του, μαζί με ένα μεγάλο ευρωπαϊκό «διπλό».