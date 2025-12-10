Μπάγερν Μονάχου... δαγκωτό ο Κέιν!

Ο Άγγλος επιθετικός έσπασε την... κατάρα της «ατιτλίασης» και έχει σκοπό να κατακτήσει νέες κορυφές με τους Βαυαρούς!

Ο Χάρι Κέιν δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ενόψει του καλοκαιριού. Μάλιστα, σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς λήγει το 2027 και βαδίζει στα 33. Αν ενεργούσε διαφορετικά, όποια ομάδα τον ήθελε θα έπρεπε να καταβάλει 65 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς στο θερινό «παράθυρο».

Την απόφαση του διεθνή Άγγλου επιθετικού που προετοιμάζεται, επίσης, για το Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ανέδειξε η «Bild», μιας και τον Ιανουάριο υπήρχε αυτόματη ενεργοποίηση της ρήτρας. Σε 119 εμφανίσεις μετρά 113 γκολ και 29 ασίστ, νούμερα αντάξια της τεράστιας κλάσης του που τον τοποθετεί στο Top-3 των επιθετικών ανά τον κόσμο.