Μπάγερν Μονάχου... δαγκωτό ο Κέιν!

Ο Χάρι Κέιν δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ενόψει του καλοκαιριού. Μάλιστα, σκοπεύει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς λήγει το 2027 και βαδίζει στα 33. Αν ενεργούσε διαφορετικά, όποια ομάδα τον ήθελε θα έπρεπε να καταβάλει 65 εκατ. ευρώ στους Βαυαρούς στο θερινό «παράθυρο».
Την απόφαση του διεθνή Άγγλου επιθετικού που προετοιμάζεται, επίσης, για το Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ανέδειξε η «Bild», μιας και τον Ιανουάριο υπήρχε αυτόματη ενεργοποίηση της ρήτρας. Σε 119 εμφανίσεις μετρά 113 γκολ και 29 ασίστ, νούμερα αντάξια της τεράστιας κλάσης του που τον τοποθετεί στο Top-3 των επιθετικών ανά τον κόσμο.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Harry Kane has decided not to make use of his release clause that would have to be triggered by the end of January allowing him to leave Bayern Munich in the summer.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 10, 2025
His contract runs until 2027 and the striker feels very comfortable in Germany.
(Source:… pic.twitter.com/TB4dsj4WWR