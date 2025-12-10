«Θα γ... την ΑΕΚ»: Αισχρό σχόλιο Τούρκου κωμικού που συμμετείχε σε βίντεο-κάλεσμα της Σαμσουνσπόρ! (vid)

Με ένα... εμετικό σχόλιο θέλησε να καλέσει τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ στο γήπεδο στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ ο διάσημος Τούρκος κωμικός Μαχσούν Καράτσα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η τουρκική ομάδα, που έχει ως γνωστόν έμβλημα τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε ένα άλογο, ανέβασε στα social media βίντεο με γνωστούς ηθοποιούς και ανθρώπους της... τέχνης.

Στόχος ήταν αυτοί να καλέσουν τον κόσμο στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την Σαμσουνσπόρ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ένας από αυτούς που συμμετείχαν στο βίντεο ήταν ο Μαχσούν Καράτσα με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο instagram και περισσότερο από ένα εκατομμύριο στο Χ, ο οποίος προχώρησε σε ένα αισχρό σχόλιο κατά της ΑΕΚ:

«Το βίντεο όπου έλεγα "θα γ...ε την ΑΕΚ" δεν το δέχτηκαν, γιατί μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις. Τέλος πάντων κι αυτό καλό είναι».