Η τελευταία σούπερ… παράσταση του Ντεσπόντοφ στο «Huvepharma Arena»

Το SDNA ανασύρει απ΄το αρχείο το αποχαιρετιστήριο γκολ και την τελευταία ασίστ του Βούλγαρου άσου (πριν από την μεταγραφή στον ΠΑΟΚ) στο γήπεδο όπου έζησε μεγάλες στιγμές ως παίκτης της Λουντογκόρετς.

Μικρός ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Κάτι που θα το εμπεδώσει για τα καλά ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο Ράγκραντ το βράδυ της Πέμπτης (11/12).

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Λουντογκόρετς στο «Huvepharma Arena» για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, εμπεριέχει έντονο συμβολικό – συναισθηματικό χαρακτήρα για τον 29χρονο άσο.

Ο Ντεσπόντοφ αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία για 2,5 χρόνια με τη φανέλα της Λουντογκόρετς (128 παιχνίδια – 39 γκολ – 55 ασίστ) από την οποία τον αγόρασε ο Δικέφαλος του Βορρά τον Σεπτέμβριο του ΄23.

Ο διεθνής Βούλγαρος παίκτης επιστρέφει σε παλιά γνώριμα…λημέρια, στα οποία είχε τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας του και τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι καρφωμένα πάνω του.

Την ώρα που θα πατάει το χορτάρι του γηπέδου όπου έγραψε σπουδαίες σελίδες, ίσως και να περάσει από το πίσω μέρος του μυαλού του η τελευταία σπουδαία παράσταση που έδωσε ως ποδοσφαιριστής της Λουντογκόρετς.

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Αυγούστου 2023 με την Λουντογκόρετς να υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο «Huvepharma Arena» για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν σε εμφατική νίκη (3-0) με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντεσπόντοφ σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του με την βουλγάρικη ομάδα.

Το κοντέρ έγραψε 1 γκολ – 1 ασίστ που γράφτηκαν στην ιστορία ως το τελευταίο γκολ και η τελευταία πάσα «πάρε βάλε» επί των ημερών του στη Λουντογκόρετς.