Αφοπλιστική απάντηση Μουρίνιο σε πιθανό... come back στη Ρεάλ!

Η κρισιμότητα του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) αφορά άμεσα το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη «Βασίλισσα», με τον «Special One» να απαντά ξεκάθαρα σε ερώτηση δημοσιογράφου για πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη.

Πέραν του Άλβαρο Αρμπελόα, ο Ζοζέ Μουρίνιο και προπονητής της Μπενφίκα παρουσιάστηκε ως πιθανός διάδοχος του Τσάμπι Αλόνσο, όμως ο Πορτογάλος «έσβησε» όποιο σενάριο για... come back στον πάγκο των «Μερένχες» (2010-2013):

«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Αυτό το θέμα το ανοίξατε εσείς και εγώ το κλείνω. Δεν θέλω να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις γιατί δεν υπάρχει κάτι να πω και οφείλουμε να σεβόμαστε τη δουλειά που ανθρώπου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον συγκεκριμένο πάγκο».