Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις - Εκτός πέντε παίκτες

Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις με φόντο το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους Τάσο Δώνη, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Νοά Φαντιγκά να κάνουν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Σωκράτης Διούδης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η προπόνηση της Τετάρτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο και κομμάτια τακτικής.

Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Νοά Φαντιγκά ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Σωκράτης Διούδης (τράβηγμα στον προσαγωγό) έκανε θεραπεία.

Αύριο, Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».