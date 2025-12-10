Ολυμπιακός: Ο Αμπντού Ντιαλό, ο μεταγραφικός τζίρος των 80 εκατ. ευρώ και ο Ελ Αραμπί!

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον διεθνή Σενεγαλέζο στόπερ που…συνδέεται με την ομάδα του Πειραιά.

Το όνομα του Αμπντού Ντιαλό στην transfer list του Ολυμπιακού με φόντο το παζάρι του Ιανουαρίου έβαλε η ιστοσελίδα «Foot Mercato».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον διεθνή Σενεγαλέζο στόπερ που αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Ντουχαϊλ (Κατάρ) από την Αλ Αράμπι.

Το συμβόλαιο με την ομάδα που ανήκουν τα δικαιώματά του εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.

Σημειωτέων πως ο Ντιαλό αγωνίζεται στην ομάδα (Αλ Ντουχαϊλ) από την οποία έμεινε ελεύθερος ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί το καλοκαίρι του 2019 και στο…καπάκι μετακόμισε στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, διαγράφοντας λαμπρή καριέρα (94 γκολ – 25 ασίστ – 225 παιχνίδια) στο λιμάνι.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αμπντού Ντιαλό αξίζει να καταγραφεί πως στα 29 χρόνια του έχει κάνει συνολικό τζίρο μεταγραφών (σε επίπεδο ομάδων) ύψους 80 εκατ. ευρώ!

Έχουμε και λέμε: το καλοκαίρι του 2017 η Μονακό τον πούλησε στη Μάιντς έναντι 5 εκατ. ευρώ.

Με τη γερμανική ομάδα έπαιξε ένα χρόνο (30 συμμετοχές – 3 γκολ) και εν συνεχεία παραχωρήθηκε – για 28 εκατ. ευρώ- στην Ντόρτμουντ.

Οι 38 συμμετοχές με την Ντόρτμουντ…γυάλισαν στην Παρί Σεν Ζερμέν με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του ΄19 το γαλλικό κλαμπ να βγάλει από το ταμείο του 32 εκατ. ευρώ για να τον προσθέσει στο ρόστερ του.

Τέσσερα χρόνια μετά (2023) ο Ντιαλό έστριψε το τιμόνι προς το Κατάρ, με την Αλ Αράμπι να τον αγοράζει (με 15 εκατ. ευρώ) από τους Παριζιάνους με τη φανέλα των οποίων έγραψε συνολικά στο κοντέρ 75 παιχνίδια.